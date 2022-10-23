"Это наш метод": известный пропагандист РФ призвал топить и сжигать украинских детей

Известный российский пропагандист призвал топить и сжигать украинских детей/ скрин

Известный российский пропагандист и путинист Антон Красовский публично в эфире российского телевидения призвал убивать украинских детей.

Он без ноток шутки в голосе сказал, что украинских детей нужно либо топить, либо сжигать. Видео с соответствующим заявлением появилось в сети.

Красовский брал интервью у гостя студии. Гость рассказывал о том, что многие украинские дети – даже русскоязычные – говорят, что россияне оккупировали украинские земли. При этом он удивлялся, что русскоязычные дети идентифицируют себя как украинцев.

Пропагандист Красовский, выслушав такой рассказ гостя студии, заявил, что детей после такого якобы нужно просто топить в реке.

"А прямо топить нужно было таких в Тисине, прямо где "плине кача". Прямо топить, топить в Тисине. Это не ваш метод, поэтому вы интеллигентные люди и писатели-фантасты, но это наш метод. Вот прямо сказал, что москали оккупировали, и сразу бросаешь в реку со стремительным течением", – заявил пропагандист абсолютно серьезным голосом.

Его гость, кажется, сам удивился такому заявлению. Он попытался перевести тему на менее жестокое "наказание" для украинских детей и отметил, что для "перевоспитания" можно применять розги. Но пропагандист Красовский придумал еще один жестокий способ избавляться от детей, которые мыслят не так, как нужно Кремлю – сжигать их.

"А вот у них в Карпатах каждый дом называется "смерекова хата". Это просто забивать туда детей и сжигать", – заявил путинист.

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Напомним, пропагандист Красовский уже не раз делал скандальные заявления, направленные против Украины. Так, за месяц до широкомасштабного вторжения РФ в Украину он открыто угрожал убийствами мирных украинцев. Путинист заявлял, что РФ не позволит Украине вступить в НАТО, а ее Конституцию сожгут на Крещатике.

Ранее сообщалось, что российская пропагандистка Маргарита Симоньян выступила неожиданным заявлением, которое удивило даже террориста Игоря Гиркина. В своем обращении одна из рупоров Кремля призвала россиян завязывать с ложью. Гиркин с иронией прокомментировал такое заявление и сказал, что будто бы пропагандистка пыталась убедить саму себя.

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