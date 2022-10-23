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"Только бушлаты и советские танки": оккупант скулит матери с фронта из-за нищеты армии РФ

23 октября 2022, 11:58

Новой техники нет и не дадут, зимней одежды захватчикам также не дали, жалуется оккупант.

Российские военные, уничтоженная российская техника
Оккупант скулит матери с фронта из-за нищеты армии РФ/ Reuters, УНИАН

Российский захватчик, который сейчас воюет в Украине против украинских воинов, пожаловался матери по телефону на нищету в армии РФ. Он отмечает, что они с "товарищами по оружию" не обеспечены зимней одеждой в условиях, когда на улице уже стремительно холодает.

При этом он говорит, что они не брали с собой теплой одежды, когда уезжали, потому что им сказали ее не брать. Перехваченный телефонный разговор оккупанта с матерью обнародовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины в воскресенье, 23 октября.

"Всё выдали, больше ничего не дадут! С чего бы еще что-то давали? Там людей одевать нечем в России и еще что-то присылать? Что, совсем? Целую зиму сидели и ничего. Без бушлата, без спальника. Как сказали, так и поехали: "Не берите с собой ничего лишнего". Вообще я в шоке", – рассказал российский захватчик.

При этом мать оккупанта предположила, что им на фронт могут передать хотя бы дополнительную технику тогда, когда будут отправлять туда мобилизованных. Однако захватчик отметил, что никакой новой техники им не дадут. Он подчеркнул, что всё, на что они могут рассчитывать – это разве что советские танки Т-64.

Также оккупант рассказал, что им недавно привезли снаряды к "Градам", которые ориентировочно 1950-х годов изготовления. Захватчики еще не пробовали ими стрелять, но уже заранее боятся, потому что не могут спрогнозировать, не разлетятся ли они на ходу.

Российские военные
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Российские военные
Российские военные

Напомним, во временно оккупированной Луганской области новоприбывшиемобилизованные оккупанты массово отказываются воевать. Лишь в одном 488-м мотострелковом полку отказались около 70% мобилизованных. Так, часть российских "мобиков" даже разбежалась, чтобы не идти на передовую. Тех "отказников", которые не успели убежать, российское военное командование заключило на одном из предприятий в Кременной и пытается "перевоспитать".

Ранее сообщалось, что во временно оккупированном городе Энергодар в Запорожской области прогремел мощный взрыв в гостинице "Алиса". Именно этот отель полюбили коллаборанты и российские оккупанты – они постоянно им пользовались. Учреждение ныне повреждено, но еще пока неизвестно, есть ли жертвы и пострадавшие среди захватчиков.

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