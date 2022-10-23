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Оккупанты нанесли ракетный удар по Николаеву: разрушена квартира, теплотрасса, детская площадка

23 октября 2022, 10:22

Одна из ракет полностью разрушила квартиру на пятом этаже жилого дома. Повреждения получил и соседний дом - в нем вынесло окна, двери, уничтожены балконы.

Ракетный удар по Николаеву
Прошлой ночью оккупанты нанесли ракетный удар по Николаеву / Фото t.me/tymoshenko_kyrylo

Ночью 23 октября российские оккупанты нанесли ракетный удар по Николаеву. Одна ракета попала в пятиэтажку. Вторая - рядом во двор девятиэтажки. Разрушены автомобили, теплотрасса, детская площадка. К счастью, обошлось без жертв.

Как написал в Telegram заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, россияне по Николаеву ударили двумя ракетами из зенитно-ракетного комплекса С-300.

Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил в своем Telegram, что одна из российских ракет полностью разрушила квартиру на пятом этаже жилого дома.

Также повреждения получил соседний дом. Обломками и взрывной волной в нем вынесло окна, двери, уничтожены балконы. Повреждены также теплотрасса, детская площадка и несколько припаркованных автомобилей.

"К счастью, обошлось без жертв. Один мужчина получил легкие ранения от обломков стекла – ему оказали медицинскую помощь на месте, от госпитализации он отказался", - написал Сенкевич.

Ракетный удар был нанесен по жилым домам в Николаеве
Ракетный удар был нанесен по жилым домам в Николаеве / Фото t.me/tymoshenko_kyrylo
В Николаеве поврежден жилой дом после удара С-300
В Николаеве поврежден жилой дом после удара С-300 / Фото t.me/tymoshenko_kyrylo

В настоящее время территорию обследовали специалисты ГосЧС. На место уже выехала аварийная бригада по ремонту теплотрассы.

Как сообщал Главред, в ночь на понедельник, 17 октября, российские оккупанты атаковали Николаев с помощью иранских дронов-камикадзе. Два из них взорвались на территории одного из предприятий города. Были повреждены две емкости с подсолнечным маслом.

В ночь на 13 октября российская армия выпустила по Николаеву восемь ракет С-300. Одна из них попала в жилой дом. На местах прилетов работали спасатели, искавшие под завалами людей. Когда работники ГосЧС нашли мальчика под завалами дома, он еще был жив. Однако впоследствии ребенок умер. Также под завалами спасательной челночной станции в Николаеве, разрушенной в результате российского ракетного удара 13 октября, нашли тело мужчины.

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