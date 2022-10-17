В Николаеве дроны повредили цистерны с тысячами тонн масла: оно течет по улицам

Масло заливает улицы Николаева / Фото novosti-n.org

В ночь на понедельник, 17 октября, российские оккупанты атаковали Николаев с помощью иранских дронов-камикадзе. Два из них взорвались на территории одного из предприятий города. Были повреждены две емкости с подсолнечным маслом.

Как сообщает местное издание Новости N, масло вытекает из пробоин, им залиты улицы города.

Сразу после попадания на предприятии возник пожар.

Возгорание удалось быстро локализовать.

После удара дронов в Николаеве вспыхнул пожар / Фото novosti-n.org

Однако из пробоин в гигантских цистернах (вместимостью около 7,5 тысячи тонн каждая) начало вытекать растительное масло. Оно залило территорию предприятия и течет по улицам города. По словам местных корреспондентов, жидкость стекает в городскую ливневую канализацию.

"Руководством предприятия принимаются меры по устранению утечки масла и предотвращению негативных экологических последствий", – сообщает издание.

Атака дронов на Киев 17 октября

Около семи утра 17 октября в Киеве прогремели взрывы. Перед "прилетом" в области были замечены дроны-камикадзе моделей Shahed, которые летели в направлении столицы. Перед этим в Украине была объявлена воздушная тревога.

Позже мэр столицы Виталий Кличко уточнил, что 28 дронов утром летели в сторону Киева. Большинство из них были сбиты. В Киеве раздалось всего 5 взрывов.

Из-под завалов дома в Шевченковском извлекли тело двух погибших.

Президент Украины отреагировал на атаку дронов и рассказал, что враг не дает покоя и днем, и ночью.

"Враг может ударить по нашим городам, но нас сломать не удастся. Оккупантов ждет только справедливое наказание и осуждение будущих поколений. На нас – победа", - написал Владимир Зеленский.

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