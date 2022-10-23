В Энергодаре был "прилет" в отель, который облюбовали оккупанты и коллаборанты/ Telegram Дмитрий Орлов

Во временно оккупированном городе Энергодар в Запорожской области прогремел мощный взрыв в гостинице "Алиса".

Взрыв произошел утром в воскресенье, 23 октября. Об этом сообщил Энергодарский городской голова Дмитрий Орлов в Telegram.

Именно этот отель полюбили коллаборанты и российские оккупанты – они постоянно им пользовались.

Учреждение ныне повреждено, но еще пока неизвестно, есть ли жертвы и пострадавшие среди захватчиков.

"Утром воскресенья в Энергодаре снова было громко. Сообщают о прилете в отель "Алиса" и повреждении заведения. Есть ли пострадавшие в результате этого обстрела, пока не известно. Но точно можно сказать, что этот отель любили использовать оккупанты и коллаборанты", – рассказал мэр Энергодара.

Также он обнародовал фото, на котором видно повреждение заведения после "прилета".

Ранее сообщалось, что российские оккупанты силой задержали генерального директора Запорожской АЭС Игоря Мурашова и с завязанными глазами увезли в неизвестном направлении. Автомобиль мужчины остановили, когда он ехал из ЗАЭС в Энергодар.

Напомним, на временно оккупированной Луганщине новоприбывшие мобилизованные оккупанты массово отказываются воевать. Лишь в одном 488-м мотострелковом полку отказались около 70% мобилизованных. Так, часть российских "мобиков" даже разбежалась, чтобы не идти на передовую. Тех "отказников", которые не успели убежать, российское военное командование заключило на одном из предприятий в Кременной и пытается "перевоспитать".

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