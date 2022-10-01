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С завязанными глазами увезли в неизвестном направлении: оккупанты выкрали гендиректора ЗАЭС

1 октября 2022, 08:51

Пока что нет информации о местонахождении Игоря Мурашова. Президент Энергоатома Петр Котин призвал немедленно освободить руководителя станции.

Игорь Мурашов
Игоря Мурашова выкрали российские оккупанты / Фото УНИАН

Российские оккупанты силой задержали генерального директора Запорожской АЭС Игоря Мурашова и с завязанными глазами увезли в неизвестном направлении. Автомобиль мужчины остановили, когда он ехал с ЗАЭС в Энергодар.

Как говорится в заявлении президента Энергоатома Петра Котина, пока что нет информации о местонахождении Мурашова.

"Генеральный директор ЗАЭС является лицензированным лицом - он несет главную и исключительную ответственность за ядерную и радиационную безопасность Запорожской АЭС. Его задержание создает опасность эксплуатации крупнейшей в Европе атомной электростанции", - заявил Котин.

Он призвал немедленно освободить руководителя станции и вернуть его к выполнению службы на АЭС.

"Отдельно обращаюсь к генеральному директору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси, руководителю ВАО АЭС Тому Митчеллу с призывом задействовать все возможные меры по срочному освобождению Игоря Мурашова из плена российских оккупантов и возвращению его к исполнению должностных обязанностей", - добавил Котин.

Ситуация на Запорожской АЭС

Российские оккупанты захватили Запорожскую АЭС еще в начале марта 2022 года. Они открыто признают, что заминировали все важные объекты на станции и будут использовать АЭС для ядерного шантажа.

30 августа в Украине прибыла миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Планировалось, что на Запорожской АЭС эксперты будут выполнять задачи по физической защите, ядерной безопасности и следить за тем, чтобы ядерные материалы не были распространены.

В американском Институте исследования войны (ISW) заявляли, что российские оккупанты будут мешать членам миссии МАГАТЭ провести инспекцию и выявить все нарушения на ЗАЭС. Они будут использовать тактику Ирана.

Эксперты не ошиблись, ведь после прибытия миссии на территорию ЗАЭС оккупанты не дали нормально провести инспекцию. Эксперты передвигались по ЗАЭС и общались с сотрудниками только в присутствии российских военных и сотрудников Росатома.

Оккупанты провели экспертам "экскурсию" лишь по своему маршруту и убеждали, что на станции якобы находятся лишь войска радиологической, химической и биологической защиты.

Эксперт по вопросам энергетики и член Украинского ядерного общества Ольга Кошарная считает, что Запорожская АЭС нужна РФ целой. По ее словам, Россия хочет переключить на Крым и Каховскую ГЭС, и Запорожскую АЭС. Им нужно успеть до отопительного сезона.

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