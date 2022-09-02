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"Это был цирк": сотрудник рассказал, что как МАГАТЭ инспектировало ЗАЭС

2 сентября 2022, 09:25

Украинские власти уже подвергли критике визит МАГАТЭ на запорожскую АЭС.

МАГАТЭ
Сотрудник рассказал, что как МАГАТЭ инспектировало ЗАЭС / twitter.com/rafaelmgrossi, скриншот

Инспекторы миссии МАГАТЭ, которые 1 сентября с трудом смогли попасть на захваченную Россией Запорожскую АЭС, передвигались по ней и общались с сотрудниками только в присутствии оккупантов.

Один из сотрудников ЗАЭС в комментарии "Суспільному" сообщил, что их сопровождали российские военные и работники "Росатома", а происходящее напоминало цирк.

"Они водили Гросси (Рафаэля, гендиректора МАГАТЭ. – вед.) и инспекторов по своему маршруту, показывали "карты прилетов" и привели к ним местных коллаборантов с заявлениями от "неравнодушных граждан" о необходимости прекращения обстрелов. Это был цирк", – отметил он.

По его словам, россияне убеждали представителей миссии, якобы на станции находятся войска радиологической, химической и биологической защиты, а не боевые подразделения российской армии.

Кроме того, захватчики заявляли, что Запорожскую атомную электростанцию в Энергодаре "обстреливают ВСУ".

Поездка МАГАТЭ на запорожскую АЭС

Российские оккупанты еще накануне прибытия миссии МАГАТЭ начали устраивать провокации. 31 августа они мощно обстреляли Энергодар, в котором расположена Запорожская АЭС.

Обстрелы продолжились и утром 1 сентября. Оккупанты обстреливали как жилые дома, так и территорию атомной станции. В результате минометного обстрела россиянами площадки Запорожской АЭС сработала аварийная защита и отключился работающий 5-й энергоблок.

Кроме этого, россияне вели артобстрел заранее согласованного маршрута следования миссии МАГАТЭ из Запорожья в ЗАЭС.

Украинская сторона считает странным, что визит миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС длился всего два часа.

Как заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, у МАГАТЭ есть конкретные алгоритмы изучения того, что происходит на АЭС, есть ли там опасность, а также исследования состояния реактора.

"Поэтому странно, что миссия длилась два часа. Но МАГАТЭ говорит, что там останутся представители на постоянной основе. Но за 2 часа, тем более, когда возле тебя крутятся россияне и рассказывают где и что прилетело, то можно было послушать только сказки в исполнении представителя "Росатома" и не больше", - отметил Подоляк.

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Автор: Сергей Кущ
война в Украине МАГАТЭ
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