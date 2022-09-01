РФ испугалась вымышленного "украинского десанта" и вывозит работников "Росатома" из ЗАЭС/ ГУР Минобороны Украины, Reuters

Российские захватчики планируют вывезти с территории Запорожской атомной электростанции сотрудников "Росатома". Их готовятся эвакуировать в оккупированный Мелитополь.

При этом подготовка к их эвакуации проводится скрытно, чтобы не распространять панику среди работников АЭС. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

"Эвакуация будет проходить в сопровождении подразделений "Росгвардии", которые в 7:00 колонной отправились из Мелитополя в направлении Энергодара", – говорится в сообщении.

Также в украинской разведке отмечают, что часть персонала станции собираются не допустить на рабочие места в случае приезда миссии МАГАТЭ.

"Со слов сотрудников "росатома" стало известно, что в случае прибытия на ЗАЭС миссии МАГАТЭ часть персонала не будет допущено на территорию станции. Сейчас на ЗАЭС уже сложилась критическая ситуация из-за того, что оккупанты не допускают на территорию часть сотрудников. В частности, персонал, отвечающий за пожарную безопасность", – отмечают в разведке.

Тем временем в стране-агрессоре РФ уже придумали вранье о каком-то "украинском десанте", который якобы пытался захватить Запорожскую АЭС. Было распространено сообщение, что украинские военные якобы высадились на побережье Каховского водохранилища, что в 3 километрах к северо-востоку от Запорожской атомной электростанции, и предприняли попытку захвата АЭС.

При этом так называемый "глава Запорожской области" Владимир Рогов начал рассказывать, что российские оккупанты уничтожают какую-то диверсионную группу, которая якобы пыталась сорвать приезд миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.

Оккупанты обстреляли Энергодар перед приездом миссии МАГАТЭ

30 августа в Украине прибыла миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). В Украину прибыло 13 экспертов, которых генсек МАГАТЭ подобрал для "самой сложной миссии в истории агентства". 1 сентября миссия прибыла на ЗАЭС.

Эксперты отправились на Запорожскую АЭС в Энергодар, где будут выполнять задачи по физической защите, ядерной безопасности и следить за тем, чтобы ядерные материалы не были распространены.

Российские оккупанты еще накануне прибытия миссии МАГАТЭ начали устраивать провокации. 31 августа они мощно обстреляли Энергодар, в котором расположена Запорожская АЭС.

Обстрелы продолжились и утром 1 сентября. Оккупанты обстреливали как жилые дома, так и территорию атомной станции. В результате минометного обстрела россиянами площадки Запорожской АЭС сработала аварийная защита и отключился работающий 5-й энергоблок.

Кроме этого, россияне вели артобстрел заранее согласованного маршрута следования миссии МАГАТЭ из Запорожья в ЗАЭС.

В Офисе президента Украины отреагировали на обстрелы оккупантами маршрута миссии МАГАТЭ и подчеркнули, что такое поведение в очередной раз доказывает, какой настоящий вес имеют "гарантии" российской стороны. Об этом заявил советник главы ОП Михаил Подоляк.

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