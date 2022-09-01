УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

РФ испугалась вымышленного "украинского десанта" и вывозит работников "Росатома" из ЗАЭС

1 сентября 2022, 15:03

В РФ начали распространять вранье, якобы ВСУ высадили "десант", который должен был захватить Запорожскую АЭС.

Запорожская АЭС, российские военные
РФ испугалась вымышленного "украинского десанта" и вывозит работников "Росатома" из ЗАЭС/ ГУР Минобороны Украины, Reuters

Российские захватчики планируют вывезти с территории Запорожской атомной электростанции сотрудников "Росатома". Их готовятся эвакуировать в оккупированный Мелитополь.

При этом подготовка к их эвакуации проводится скрытно, чтобы не распространять панику среди работников АЭС. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

"Эвакуация будет проходить в сопровождении подразделений "Росгвардии", которые в 7:00 колонной отправились из Мелитополя в направлении Энергодара", – говорится в сообщении.

Также в украинской разведке отмечают, что часть персонала станции собираются не допустить на рабочие места в случае приезда миссии МАГАТЭ.

"Со слов сотрудников "росатома" стало известно, что в случае прибытия на ЗАЭС миссии МАГАТЭ часть персонала не будет допущено на территорию станции. Сейчас на ЗАЭС уже сложилась критическая ситуация из-за того, что оккупанты не допускают на территорию часть сотрудников. В частности, персонал, отвечающий за пожарную безопасность", – отмечают в разведке.

Тем временем в стране-агрессоре РФ уже придумали вранье о каком-то "украинском десанте", который якобы пытался захватить Запорожскую АЭС. Было распространено сообщение, что украинские военные якобы высадились на побережье Каховского водохранилища, что в 3 километрах к северо-востоку от Запорожской атомной электростанции, и предприняли попытку захвата АЭС.

При этом так называемый "глава Запорожской области" Владимир Рогов начал рассказывать, что российские оккупанты уничтожают какую-то диверсионную группу, которая якобы пыталась сорвать приезд миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.

Оккупанты обстреляли Энергодар перед приездом миссии МАГАТЭ

30 августа в Украине прибыла миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). В Украину прибыло 13 экспертов, которых генсек МАГАТЭ подобрал для "самой сложной миссии в истории агентства". 1 сентября миссия прибыла на ЗАЭС.

Эксперты отправились на Запорожскую АЭС в Энергодар, где будут выполнять задачи по физической защите, ядерной безопасности и следить за тем, чтобы ядерные материалы не были распространены.

Российские оккупанты еще накануне прибытия миссии МАГАТЭ начали устраивать провокации. 31 августа они мощно обстреляли Энергодар, в котором расположена Запорожская АЭС.

Обстрелы продолжились и утром 1 сентября. Оккупанты обстреливали как жилые дома, так и территорию атомной станции. В результате минометного обстрела россиянами площадки Запорожской АЭС сработала аварийная защита и отключился работающий 5-й энергоблок.

Кроме этого, россияне вели артобстрел заранее согласованного маршрута следования миссии МАГАТЭ из Запорожья в ЗАЭС.

В Офисе президента Украины отреагировали на обстрелы оккупантами маршрута миссии МАГАТЭ и подчеркнули, что такое поведение в очередной раз доказывает, какой настоящий вес имеют "гарантии" российской стороны. Об этом заявил советник главы ОП Михаил Подоляк.

Читайте также:

война в Украине Запорожская область МАГАТЭ вторжение России Запорожская АЭС
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

15:48

"Путин неудачник, он проиграл": в США назвали рецепт победы Украины в войне с РФ

15:46

Самый вкусный ужин за 20 минут на скорую руку: простой рецептВидео

15:45

Подарок "для самого крутого воина": в Сети восхитились фото Залужного в уникальной вышиванке

15:44

"Это будет роковая ошибка": в ВСУ сказали, когда объявят об освобожденных территориях на югеВидео

15:20

Люди кладут смартфон в холодильник и убивают сразу 3 зайца: как работает лайфхак

Реклама
15:19

Эксклюзив Сніданку з 1+1: Jerry Heil рассказала о конце карьеры, а alyona alyona - как похуделаВидео

15:09

"Бедный Володя": Пугачева ответила Соловьеву

15:03

РФ испугалась вымышленного "украинского десанта" и вывозит работников "Росатома" из ЗАЭСВидео

15:01

Новый iPhone 14: дата выхода, характеристики и сколько будет стоитьВидео

14:58

"Грязь Москвы": Данилов жестко ответил на бредни главы СФ о "победе над Украиной"Видео

14:52

Миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС - ЭнергоатомВидео

14:51

"Стыдно и противно": в Италии Жадану запретили концертами собирать деньги для помощи УкраинеВидео

14:46

Руссо после начала войны заявил, что искренне полюбил Россию

14:41

Падчерица Потапа сыграла тайную свадьбу в Ливане по мусульманским обычаямВидео

14:39

Как год рождения влияет на судьбу: характеристика по восточному календарю

14:32

Праздники в сентябре 2022: будут ли дополнительные выходные

14:23

Контрнаступление ВСУ на юге: украинская армия зачищает пригород ХерсонаВидео

14:09

"Придется доставать одеяла": синоптик предупредила об очень холодных ночах в УкраинеВидео

13:58

Эрдоган хочет в ближайшее время устроить встречу Зеленского и Путина в ТурцииВидео

13:48

Новая "бавовна": в Севастополе прогремели взрывы, РФ подняла в небо авиациюВидео

Реклама
13:47

ДиКаприо променял свою бывшую девушку на красотку из Украины: что о ней известно

13:25

Перед контрнаступлением ВСУ США провели с Украиной "военные игры" – CNNВидео

13:08

Была база, а стала братская могила: ВСУ "демилитаризовали" 58 оккупантов на ХерсонщинеВидео

13:00

Гороскоп на завтра, 2 сентября 2022: Близнецам – сплетни, Львам – деньги, Козерогам – важная встречаВидео

12:58

Комаровский раскрыл диагноз Путина и спрогнозировал сроки его смертиВидео

12:44

"Мы никого не держим": Данилов рассказал, что ждет жителей ОРДЛО после освобождения

12:41

"Доказательство веса гарантий РФ": в ОП ответили на обстрел оккупантами маршрута миссии МАГАТЭВидео

12:37

В России в детсаду детям выдали грамоты с гербом Украины

12:18

Что РФ задумала на 1 сентября в Украине: в ISW озвучили три сценария, один из них очень опасен

12:09

6 полезных привычек ребенка, которые помогут воспитать успешного взрослого

12:06

От спецназа ГРУ до летчиков-снайперов: ВСУ "покрошили" сотни элитных бойцов армии РФВидео

12:03

Сильно опухший Киркоров повез детей в первый класс. Дети учатся в 4-м и 5-м

11:59

"Самоубийство"? В Москве при странных обстоятельствах погиб глава совета директоров ЛукойлаВидео

11:46

Люди годами используют Звездочку неправильно: куда нельзя наносить мазь

11:33

Контрнаступление ВСУ может затянуться на месяцы: в США назвали причинуВидео

11:09

Седокова выложила свои "мячи": рэппер-любитель ракет Джиган оценил

10:55

В Украине могут выпасть кислотные дожди: тревожный прогноз климатологаВидео

10:52

Российский командир случайно сжег своих элитных разведчиков: его "спасли" ВСУ

10:45

Как защититься от радиации в домашних условиях – что делать в первые часы

10:24

В Украине ликвидировали командира батареи российских артиллеристов

Реклама
10:03

Оккупанты бьют по ЗАЭС перед приездом МАГАТЭ, отключился 5-й энергоблок: что происходит в ЭнергодареВидео

09:59

"Мы знали, о чем говорит Кадыров": Данилов рассказал о феноменальной украинской разведке

09:52

С 1 сентября! – поздравления, картинки и милые открытки к празднику знаний

09:39

Россияне "перепутали" Харьков с Белгородом: в городе гремят взрывыВидео

09:38

Огромная черепаха покусала россиянку в ТурцииВидео

08:55

Россия украла у нас полгода жизни, у себя самой она украла всемнение

08:54

"Час Ч" для Крымского моста настал: Жданов рассказал, когда ВСУ перейдут к действиямВидео

08:53

Гороскоп на сегодня, 1 сентября 2022: Девам – траты, Скорпионам – семейные проблемы, Рыбам – риск травмВидео

08:49

Крым будет освобожден любым путем — ПодолякВидео

08:30

Почему нельзя раздавать кабачки: вы удивитесь, когда узнаетеВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Персоны
Путин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир Зеленский
Война в Украине
Переговоры Украина РоссияКогда закончится война
Мода и красота
Окрашивание волосМодные прическиЖенские стрижки
Гороскоп
Гороскоп на сегодняГороскоп на завтраГороскоп на неделюГороскоп тароГороскоп на август
Синоптик
Прогноз погодыПогода на две неделиПогода на августПогода осеньМагнитная буря
Праздники
Выходные в сентябреМаковея 2022День НезависимостиЯблочный Спас
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять