"Доказательство веса гарантий РФ": в ОП ответили на обстрел оккупантами маршрута миссии МАГАТЭ

В ОП ответили на провокации РФ, которая обстреляла маршрут миссии МАГАТЭ/ УНИАН, ОПУ

Российские захватчики в четверг, 1 сентября, совершили обстрелы Энергодара и маршрута миссии МАГАТЭ, которая должна прибыть на Запорожскую атомную электростанцию. В Офисе президента Украины отреагировали на обстрелы и подчеркнули, что такое поведение в очередной раз доказывает, какой настоящий вес имеют "гарантии" российской стороны.

Об этом заявил советник главы ОП Михаил Подоляк в Twitter. Он отметил, что Россия намеренно ведет обстрелы, чтобы потом обвинить в этом Украину.

"Россия наносит демонстративные удары по Энергодару, ударяя по официальному маршруту миссии МАГАТЭ. Чтобы обвинить в этом Украину", – подчеркнул Подоляк.

Советник председателя ОП отметил, что так страна-агрессор РФ в очередной раз показала, насколько она "заинтересована" в проверке ЗАЭС миссией МАГАТЭ.

"Это демонстрация настоящей "заинтересованности" рф в проверке. И это еще одно доказательство истинного веса российских "гарантий" для любых посредников", – написал Подоляк.

Миссия МАГАТЭ проверит Запорожскую АЭС

30 августа в Украине прибыла миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). В Украину прибыло 13 экспертов, которых генсек МАГАТЭ подобрал для "самой сложной миссии в истории агентства".

Эксперты поедут на Запорожскую АЭС в Энергодар, где будут выполнять задачи по физической защите, ядерной безопасности и следить за тем, чтобы ядерные материалы не были распространены.

В то же время в американском Институте исследования войны (ISW) заявляли, что российские оккупанты будут мешать членам миссии МАГАТЭ провести инспекцию и выявить все нарушения на ЗАЭС. Они будут использовать тактику Ирана. Оккупанты пытают украинских сотрудников Запорожской АЭС, чтобы они не рассказали членам миссии о нарушениях на станции.

Оккупанты обстреляли Энергодар перед приездом миссии МАГАТЭ

Российские оккупанты еще накануне прибытия миссии МАГАТЭ начали устраивать провокации. 31 августа они мощно обстреляли Энергодар, в котором расположена Запорожская АЭС.

Обстрелы продолжились и утром 1 сентября. Оккупанты обстреливали как жилые дома, так и территорию атомной станции. В результате минометного обстрела россиянами площадки Запорожской АЭС сработала аварийная защита и отключился работающий 5-й энергоблок.

Кроме этого, россияне вели артобстрел заранее согласованного маршрута следования миссии МАГАТЭ из Запорожья в ЗАЭС.

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