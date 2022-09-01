"Доказательство веса гарантий РФ": в ОП ответили на обстрел оккупантами маршрута миссии МАГАТЭ

Россияне цинично обстреливают Энергодар в день визита миссии Международного агентства по атомной энергии на Запорожскую АЭС.
Российские захватчики в четверг, 1 сентября, совершили обстрелы Энергодара и маршрута миссии МАГАТЭ, которая должна прибыть на Запорожскую атомную электростанцию. В Офисе президента Украины отреагировали на обстрелы и подчеркнули, что такое поведение в очередной раз доказывает, какой настоящий вес имеют "гарантии" российской стороны.
Об этом заявил советник главы ОП Михаил Подоляк в Twitter. Он отметил, что Россия намеренно ведет обстрелы, чтобы потом обвинить в этом Украину.
"Россия наносит демонстративные удары по Энергодару, ударяя по официальному маршруту миссии МАГАТЭ. Чтобы обвинить в этом Украину", – подчеркнул Подоляк.
Советник председателя ОП отметил, что так страна-агрессор РФ в очередной раз показала, насколько она "заинтересована" в проверке ЗАЭС миссией МАГАТЭ.
"Это демонстрация настоящей "заинтересованности" рф в проверке. И это еще одно доказательство истинного веса российских "гарантий" для любых посредников", – написал Подоляк.
Миссия МАГАТЭ проверит Запорожскую АЭС
30 августа в Украине прибыла миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). В Украину прибыло 13 экспертов, которых генсек МАГАТЭ подобрал для "самой сложной миссии в истории агентства".
Эксперты поедут на Запорожскую АЭС в Энергодар, где будут выполнять задачи по физической защите, ядерной безопасности и следить за тем, чтобы ядерные материалы не были распространены.
В то же время в американском Институте исследования войны (ISW) заявляли, что российские оккупанты будут мешать членам миссии МАГАТЭ провести инспекцию и выявить все нарушения на ЗАЭС. Они будут использовать тактику Ирана. Оккупанты пытают украинских сотрудников Запорожской АЭС, чтобы они не рассказали членам миссии о нарушениях на станции.
Оккупанты обстреляли Энергодар перед приездом миссии МАГАТЭ
Российские оккупанты еще накануне прибытия миссии МАГАТЭ начали устраивать провокации. 31 августа они мощно обстреляли Энергодар, в котором расположена Запорожская АЭС.
Обстрелы продолжились и утром 1 сентября. Оккупанты обстреливали как жилые дома, так и территорию атомной станции. В результате минометного обстрела россиянами площадки Запорожской АЭС сработала аварийная защита и отключился работающий 5-й энергоблок.
Кроме этого, россияне вели артобстрел заранее согласованного маршрута следования миссии МАГАТЭ из Запорожья в ЗАЭС.
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