Что РФ задумала на 1 сентября в Украине: в ISW озвучили три сценария, один из них очень опасен

Школа в Чугуеве Харьковской области после обстрела российскими оккупантами 16 июля 2022 / Фото УНИАН

31 августа Минобороны России распространило заявление, в котором предупредило, что украинские силы якобы готовятся обстреливать школы в оккупированных Донецкой, Луганской, Харьковской, Херсонской и Запорожской областях и обнародовало список адресов и точного местонахождения всех учебных заведений. Делалось это под предлогом "обеспечения безопасности учащихся и учителей".

Это заявление, наряду со списком школ на оккупированных территориях, может быть попыткой установить информационные условия для трех возможных направлений действий 1 сентября. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны.

Первый сценарий аналитики считают его самым опасным. Это может быть подготовка российских войск к фальшивой атаке на образовательную инфраструктуру на оккупированных территориях Украины и обвинение в этом Вооруженных сил Украины.

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Второй сценарий, более вероятный, заключается в том, российские власти таким образом пытаются объяснить очень низкий уровень зачисления и посещаемости школ в начале учебного года.

Третий сценарий заключается в том, что Россия может добавить в "список" школы, которые оккупанты используют как военные базы, ожидая, что ВСУ не будут наносить удары по обозначенной гражданской инфраструктуре.

Как сообщал Главред, ранее Минобороны страны-агрессора РФ обнародовало лживое заявление о причинах нанесения ракетного удара по центру Винницы 14 июля, в результате которого 23 мирных жителя погибли, больше сотни - ранены. В российском оборонном ведомстве заявили, что удар ракетами "Калибр" был нанесен по Дому офицеров в Виннице. Там якобы "проходило совещание командования украинских ВВС с представителями иностранных поставщиков вооружений".

Кроме того, в июне российский диктатор Путин сделал циничное заявление по по поводу ракетного удара РФ по ТЦ в Кременчуге. Он заявил, что там "нет никакого теракта" и, мол, армия РФ якобы пыталась уничтожить оружие и технику украинских сил. На самом же деле российские оккупанты убивают мирных украинцев, нанося удары по гражданским целям.

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