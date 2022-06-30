"Прячут оружие в ангарах": Путин разразился циничным заявлением о ракетном ударе по ТЦ в Кременчуге

Путин разразился циничным заявлением о ракетном ударе по ТЦ в Кременчуге/ ГСЧС Украины, УНИАН

Президент страны-агрессора РФ Владимир Путин прокомментировал ракетный удар со стороны оккупантов по многолюдному ТЦ в Кременчуге. Он цинично заявил, что там "нет никакого теракта", и начал переводить стрелки на то, что армия РФ якобы пыталась уничтожить оружие и технику украинских сил.

Российский диктатор ни словом не обмолвился о большом количестве жертв среди мирного населения в результате ракетного удара по Кременчуге. Но при этом он начал рассказывать, что Украина якобы прячет свою технику "в ангарах и на рынках". Об этом Путин сказал в эфире пропагандистского российского телеканала.

"Да нет там никакого теракта, ни взрывов. Я же здесь был, я не знаю. Но я знаю, и мы много раз это говорили, показывали это – с беспилотников видно, когда размещают оружие, комплексы РСЗО, артиллерию, технику в жилых кварталах, еще где-то", – цинично заявил Путин.

При этом он говорит, что российские войска "просто так по полям не стреляют и не бьют", а осуществляют удары по результатам данных от их разведки.

"Прячут же технику – особенно западную, которую доставляют – во всякие ангары, на рынках, на заводах, в цехах, где технику ремонтируют или приводят в порядок после длительного периода перегонки с той же заграницы. Ни по каким гражданским объектам российская армия ударов не наносит. Нет необходимости. У нас есть все возможности для того, чтобы определить, что где расположено, и при наличии современного высокоточного оружия большой дальности мы достигаем этих целей", – сказал Путин, продолжая свою кремлевскую пропагандистскую риторику.

Ракетный удар по ТЦ в Кременчуге

Напомним, в 27 июня, Россия ударили ракетами по городу Кременчуг на Полтавщине. Первая ракета несла в себе 900 килограммов взрывчатки и попала в местный торговый центр, когда там находилось много людей.

Уже известно о 20 погибших, еще 59 пострадали, из них 25 человек госпитализировали. Еще 36 человек числятся без вести пропавшими.

Как стало известно, Россия нанесла удар крылатыми ракетами воздушного базирования х-22 с самолетов. Ракетный удар был нанесен с территории Курской области РФ.

Позже мэр Кременчуга заявил, что уничтоженный ракетой ТРЦ не закрывался во время воздушных тревог. Администрация "Амстора" с 23 июня разрешила торгово-развлекательному центру не останавливать работу, когда звучала сирена.

Всего в Кременчуг попало две ракеты. Вторая попала в местное предприятие и выбила окна в помещении молодежного футбольного клуба. В результате пострадали два человека.

При этом глава Минобороны РФ заявил, что в Кременчуге военные РФ якобы разбомбили не торговый центр, в котором находились сотни мирных жителей, а "ангары с западным оружием". Пожар в ТЦ они объяснили "детонацией боеприпасов".

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