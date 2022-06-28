"Это преступление": мэр заявил, что ТРЦ в Кременчуге не закрывался во время воздушных тревог

Администрация "Амстора" с 23 июня разрешила торгово-развлекательному центру не останавливать работу, когда звучала сирена.
Торговый центр "Амстор" в Кременчуге, где в результате ракетного удара РФ погибли десятки человек, не закрывался во время воздушных тревог.
Как оказалось, такое решение приняла администрация ТРЦ, и с 23 июня разрешила магазинам работать, не смотря на опасность. Об этом сообщил мэр города Виталий Малецкий в Facebook.
"Как уже стало известно следствию, администрация "Амстора" сообщила в чате ТРЦ, что с 23 июня ТРЦ не будет закрываться во время воздушной тревоги. Ужас...", – отметил Малецкий.
Он подчеркнул, что такое решение – преступление, и что сейчас в Украине нельзя пренебрегать воздушными тревогами.
"Поэтому обращаюсь к учреждениям всех форм собственности: во время воздушных тревог должна проводиться эвакуация посетителей и персонала в укрытия. В случае нарушения этого требования будем принимать меры включительно с уголовными делами и закрытием заведений", – подчеркнул мэр города.
Также он рассказал, что место трагедии в Кременчуге уже посетила Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.
"Отработали усиление ответственности владельцев ТРЦ, магазинов и других мест массового скопления людей из-за несоблюдения правил эвакуации во время воздушной тревоги", – отметил Малецкий.
Спасатели сейчас продолжают разбирать завалы уничтоженного ракетой ТРЦ. Они работали всю ночь, но удалось разобрать лишь 50% завалов.
Тем временем в интернете публикуют фото того, что осталось от ТРЦ вследствие безжалостного удара российской ракетой.
Местные жители организовали в сквере напротив гостиницы "Днепровские зори" место памяти погибших в ТРЦ. К этому месту люди уже сносят цветы и детские игрушки.
Тем временем также начали появляться фото обломков российской ракеты, которая попала в ТРЦ и убила десятки людей.
Ракетный удар по ТЦ в Кременчуге
Напомним, в 27 июня, Россия ударили ракетами по городу Кременчуг на Полтавщине. Первая ракета несла в себе 900 килограммов взрывчатки и попала в местный торговый центр, когда там находилось много людей.
В результате погибли 18 человек, еще 59 пострадали, из них 25 человек госпитализировали. Еще 36 человек числятся без вести пропавшими. На территории ТЦ продолжают работать спасатели, они разбирают завалы и ищут тела погибших.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нанести ракетный удар по торговому центру в Кременчуге Полтавской области могли только отмороженные террористы.
Как стало известно, Россия нанесла удар крылатыми ракетами воздушного базирования х-22 с самолетов. Ракетный удар был нанесен с территории Курской области РФ.
Всего в Кременчуг попало две ракеты. Вторая попала в местное предприятие и выбила окна в помещении молодежного футбольного клуба. В результате пострадали два человека.
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