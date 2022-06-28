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Атака РФ на Кременчуг: появилось видео попадания ракет в ТЦ

28 июня 2022, 14:03

На видео виден полет и попадание двух ракет.

ТЦ кременчуг, ракета
В результате попадания ракеты в ТЦ в Кременчуге погибли 20 человек, однако поиски еще продолжаются/ ГСЧС Украины, скрин из видео

Появилось видео момента ракетного удара по торговому центру "Амстор" в Кременчуге на Полтавщине. В результате ракетной атаки оккупантов на Кременчуг погибли 20 человек, однако эта цифра не окончательная – поиски тел под завалами сгоревшего ТЦ продолжаются.

Момент полета ракет и их попадания зафиксировала камера наблюдения, установленная на одном из зданий неподалеку. На видео видно, как после попадания происходит взрыв и поднимается много дыма.

Оккупанты выпустили по украинскому городу ракеты Х-22. Их запускали с самолетов из Курской области РФ.

Ракеты Х-22 "Буря" – советские сверхзвуковые крылатые противокорабельные ракете воздушного базирования большой дальности.

Одна такая ракета стоит от 300 до 500 тысяч долларов. Дальность ее полета – от 140 до 300 километров.

Ракетный удар по ТЦ в Кременчуге

Напомним, в 27 июня, Россия ударили ракетами о городе Кременчуг на Полтавщине. Первая ракета несла в себе 900 килограммов взрывчатки и попала в местный торговый центр, когда там находилось много людей.

В результате погибли 20 человек, еще 59 пострадали, из них 25 человек госпитализировали. Еще 36 человек числятся без вести пропавшими. На территории ТЦ продолжают работать спасатели, они разбирают завалы и ищут тела погибших.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нанести ракетный удар по торговому центру в Кременчуге Полтавской области могли только отмороженные террористы.

Как стало известно, Россия нанесла удар крылатыми ракетами воздушного базирования х-22 с самолетов. Ракетный удар был нанесен с территории Курской области РФ.

Позже мэр Кременчуга заявил, что уничтожен ракетой ТРЦ не закрывался во время воздушных тревог. Администрация "Амстора" с 23 июня разрешила торгово-развлекательному центру не останавливать работу, когда звучала сирена.

Всего в Кременчуг попало две ракеты. Вторая попала в местное предприятие и выбила окна в помещении молодежного футбольного клуба. В результате пострадали два человека.

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