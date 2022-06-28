Тела сильно обгорели: большинство погибших в Кременчуге не идентифицированы - Монастырский

Большинство тел погибших в Кременчуге не идентифицировали / ГосЧС, РБК-Украина

Украинские спасатели разобрали 60% завалов на территории торгового центра "Амстор" в Кременчуге, в который попала российская ракета. Большинство тел, которые доставали спасатели, не опознаны из-за того, что очень сильно обгорели. Об этом во время брифинга заявил министр внутренних дел Денис Монастырский.

Министр предполагает, что количество жертв увеличиться. Без вести пропавшими остаются 21 человек, однако не исключено, что они находятся среди 18 найденных тел.

Спасатели будут пытаться полностью разобрать завалы до утра 29 июня. Криминалистическая лаборатория скоро начнет собирать образцы ДНК для идентификации погибших.

"Есть много фрагментов тел, которые нужно идентифицировать. Сюда выехала специальная криминалистическая лаборатория, которая передана нам для расследования военных преступлений международными партнерами. Она позволит здесь, на месте, собрать образцы ДНК и приступить к идентификации", – сказал Денис Монастырский.

Идентификация тел займет несколько дней. Для этого родственники погибших должны будут сдать свои образцы. Именно от родственников зависит скорость получения результатов.

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Ракетный удар по Кременчугу

Напомним, 27 июня, оккупанты ударили ракетами о Кременчуге Полтавской области. Как сообщает замглавы МИД Эмине Джапарова, в ходе удара по Кременчугу оккупанты попали в ТЦ "Амстор".

Позже мэр города Виталий Малецкий сообщил, что россияне попали ракетами в людное место.

В результате ракетного удара по ТЦ в Кременчуге погибли 18 человек, еще 59 пострадали, из них 25 человек госпитализировали. Однако следует отметить, что эти данные не являются окончательными, на территории ТЦ продолжают работать спасатели и разбирать завалы.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нанести ракетный удар по торговому центру в в Кременчуге Полтавской области могли только отмороженные террористы.

Посол Соединенных Штатов Америки в Украине Бриджит Бринк прокомментировала ракетный удар РФ по торговому центру в Кременчуге и заявил, что Россия будет привлечена к ответственности за ее зверства в Украине.

По данным министра внутренних дел Дениса Монастырского, оккупанты сбросили на ТЦ в Кременчуге 900 кг взрывчатки. Они атаковать Кременчуг из Курской области РФ. Они выпустили ракету Х-22 с бомбардировщика ТУ-22.

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