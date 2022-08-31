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Оккупанты мощно обстреляли Энергодар перед приездом миссии МАГАТЭ: в Сети опубликовали фото

31 августа 2022, 13:14

Коллаборанты сообщают, что экспертов МАГАТЭ будут пропускать на оккупированную территорию в порядке очереди.

обстрел Энергодара
Оккупанты обстреляли Энергодар перед прибытием миссии МАГАТЭ / Коллаж фото Telegram/zaporojie24

Российские оккупанты устраивают провокации прямо перед приездом миссии МАГАТЭ. Они мощно обстреляли Энергодар, в котором находится Запорожская АЭС. Об этом заявил глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко.

Оккупанты хотят создать "картинку" для экспертов и собрать местных жителей, которые согласятся на камеру заявить, что город якобы обстреливается украинской стороной.

"Распятого мальчика в трусиках помните? То же, только теперь трусики пытаются одеть на жителей Энергодара", — написал Евтушенко.

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Он также добавил, что оккупанты в любой момент могут повернуть гаубицы в сторону Никополя и попросил жителей не находиться на открытых площадках.

Мэр Энергодара Дмитрий Орлов подтвердил обстрелы города и показал фото, на которых видно последствия обстрела мэрии.

"Утро 31 августа. Здание Энергодарского городского совета", — написал Орлов.

"Глава" коллаборантов Владимир Рогов заявил, что экспертов из МАГАТЭ оккупанты не будут пропускать без очереди, так как им не планируют выдавать спецпропуска. В его понимании, такие пропуска эксперты могли бы получить только в том случае, если бы ехали на оккупированную территорию со стороны России.

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Оккупанты обстреляли Энергодар перед прибытием миссии МАГАТЭ / Скриншот

Миссия МАГАТЭ проверит Запорожскую АЭС

30 августа в Украине прибыла миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). В Украину прибыло 13 экспертов, которых генсек МАГАТЭ подобрал для "самой сложной миссии в истории агентства".

Эксперты поедут на Запорожскую АЭС в Энергодар, где будут выполнять задачи по физической защите, ядерной безопасности и следить за тем, чтобы ядерные материалы не были распространены.

В то же время в американском Институте исследования войны (ISW) заявляли, что российские оккупанты будут мешать членам миссии МАГАТЭ провести инспекцию и выявить все нарушения на ЗАЭС. Они будут использовать тактику Ирана. Оккупанты пытают украинских сотрудников Запорожской АЭС, чтобы они не рассказали членам миссии о нарушениях на станции.

Другие новости:

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