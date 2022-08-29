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"Организованное кровавое представление": Подоляк объяснил, зачем оккупанты обстреливают Энергодар

29 августа 2022, 11:02

Российские захватчики хотят запугать местное население, обвинить Вооруженные силы Украины и замаскировать свои "ядерные" преступления, считает Михаил Подоляк.

Михаил Подоляк, обстрел Энергодара
Михаил Подоляк прокомментировал обстрел Энергодара / Фото ОПУ, скриншот

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал обстрел российскими оккупантами Энергодара Запорожской области "кровавым спектаклем", цель которого – запугать местное население, обвинить Вооруженные силы Украины и замаскировать свои "ядерные" преступления.

"Циничный и системный обстрел Россией оккупированного Энергодара – это организованное кровавое представление, цель которого – запугать местное население, обвинить Вооруженные силы Украины и замаскировать свои "ядерные" преступления. Варварам безразлично, сколько людей убить ради пропагандистской картинки", — написал Подоляк в Twitter.

Обстрел Энергодара

Вечером 28 августа российские оккупанты мощно обстреляли Энергодар в Запорожской области - под огонь попали третий и пятый микрорайоны города. В домах местами выбило стекла.

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Утром 29 августа энергодарский городской голова Дмитрий Орлов сообщил, что точно известно о 10 местных жителях, получивших осколочные ранения разной степени тяжести в результате ночного обстрела жилых кварталов Энергодара.

Двое из них госпитализированы в отделение интенсивной терапии в тяжелом состоянии. Уничтожены и повреждены по меньшей мере 20 автомобилей.

"Очевидно, так рашисты "отработали" свой сценарий в преддверии приезда миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Прямая угроза жизни гражданского населения террористов не останавливает", - отметил Орлов.

Обстрел Энергодара
Обстрел Энергодара / скриншот

Как сообщал Главред, 29 августа стало известно, что миссия Международного агентства по атомной энергии направляется на Запорожскую АЭС, которую регулярно обстреливают российские оккупанты. Об этом сообщил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси у себя в Twitter. Он лично посетит ЗАЭС.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что обстрелы Запорожской атомной электростанции являются заранее просчитанными провокациями. Оккупанты обстреливают территорию АЭС с таким расчетом, чтобы пожар не возник в опасном для них месте. По его словам, в случае несанкционированного выброса, согласно прогнозу погоды на 29 августа, радиоактивное облако пойдет на Крым, Ростовскую область, Кубань и Кавказ.

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