УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Обстрелы Запорожской АЭС оккупантами: Жданов рассказал, куда пойдет радиоактивное облако

29 августа 2022, 07:45

Захватчики стреляют и прячутся в безопасные места от своих же разрывов, зная точно, где они будут.

Олег Жданов, Запорожская АЭС
Олег Жданов рассказал, куда может пойти радиоактивное облако с Запорожской АЭС / Фото УНИАН, скриншот

Обстрелы Запорожской атомной электростанции являются заранее просчитанными провокациями. Оккупанты обстреливают территорию АЭС с таким расчетом, чтобы пожар не возник в опасном для них месте. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.

Эксперт отметил, что действиями оккупантов на ЗАЭС руководит генерал войск радиологической, химической и бактериологической защиты Валерий Васильев, который является специалистом в плане обращения с радиологическими веществами. Он направляет обстрелы таким образом, чтобы пожар из-за разрыва снаряда не возник в опасном месте.

"Они стреляют и прячутся в безопасные места от своих же разрывов, зная точно, где они будут", — считает Жданов.

Военный эксперт подчеркнул, что в случае несанкционированного выброса, согласно прогнозу погоды на 29 августа, радиоактивное облако пойдет на Крым, Ростовскую область, Кубань и Кавказ.

Как сообщал Главред, вечером 28 августа российские оккупанты мощно обстреляли Энергодар в Запорожской области - под огонь попали третий и пятый микрорайоны города. В домах местами выбило стекла. Есть возгорание припаркованных во дворе автомобилей.

Ситуация на Запорожской АЭС

Российские оккупанты захватили Запорожскую АЭС еще пять месяцев назад. Они открыто признают, что заминировали все важные объекты на станции и будут использовать АЭС для ядерного шантажа.

14 августа в Энергоатоме сообщили, что на Запорожской атомной электростанции пришлось отключить один энергоблок из-за повреждения в результате обстрелов. На станции есть серьезная угроза утечки водорода и радиации.

Эксперт по вопросам энергетики и член Украинского ядерного общества Ольга Кошарная заявила, что если на Запорожской АЭС будет перебита последняя линия электропередач, она может перейти в режим блэкаута, а это грозит катастрофическими последствиями.

"Если теряется внешнее энергоснабжение, тогда включается резервный дизельный генератор. А если и они не работают, то начинается тяжелая авария с расплавлением активной зоны, что может привести к радиационной аварии", - сказала Кошарная.

Кошарная также считает, что Запорожская АЭС нужна РФ целой. По ее словам, Россия хочет переключить на Крым и Каховскую ГЭС, и Запорожскую АЭС. Им нужно успеть до отопительного сезона.

Другие новости:

война в Украине Запорожская АЭС Энергодар Олег Жданов новости Украины война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

07:55

Миссия МАГАТЭ направляется на Запорожскую АЭС

07:45

Обстрелы Запорожской АЭС оккупантами: Жданов рассказал, куда пойдет радиоактивное облакоВидео

07:10

Просить о перемирии не собирается: политолог объяснил, как долго Путин готов воевать против УкраиныВидео

07:00

Что делать, если у ребенка запор: способы, которые действительно могут помочьВидео

06:48

Оборона или наступление: о важности определения стратегии войнымнение

Реклама
06:36

На Юге авиация уничтожила десятки оккупантов, "Ураган" и "Панцирь" врага

06:00

Ликвидация Дугиной, или Как "хорошие русские" провалили тест на вшивость - интервью со СтупакомВидео

04:41

Как быстро собрать мелкие осколки стекла с различных поверхностей: главные секреты

03:20

Самая вкусная квашеная капуста за одни сутки: простой рецептВидео

03:10

Идет мощное похолодание: синоптики предупредили о ливнях и граде всю неделюВидео

02:02

"А что жирная какая-то?": престарелую Волочкову с задранной ногой подняли на смех

01:35

Британский эксперт-офицер объяснил, чем ценны удары по оккупантам в КрымуВидео

01:12

Даша Квиткова пригрозила журналистам за фото ее располневшей фигуры

00:51

Приметы на 29 августа: какие 3 вещи нужно сделать на Ореховый спас, чтобы удачу привлечь в домВидео

00:45

Пропагандист Соловьев высказался по поводу уже не своей виллы в Италии

00:16

Певица Лолита прокомментировала свой обвислый и целлюлитный зад

28 августа, воскресенье
23:56

Пылают машины, поврежден жилой дом: Энергодар попал под мощный вражеский обстрелВидео

23:50

"Выхода нет": в России отменяют концерты группы "Сплин" из-за поддержки Украины

23:25

Почему взрываются банки с огурцами: секрет в воде

23:20

На Херсонщине ликвидирован бывший нардеп-предатель Алексей Ковалев - депутат

Реклама
22:49

Пряталась в бомбоубежище в истерике: известная российская ведущая явилась на Донбасс и попала под ударВидео

22:25

Враг принес деградацию и гибель, но Украина обязательно вернется в Донецк - ЗеленскийВидео

22:07

"Оккупанты ощутят результаты": Зеленский раскрыл секрет тайного совещания по ситуации на фронтеВидео

21:54

У знаменитой спортсменки во время выступления порвалось платье и выпала грудьВидео

21:28

Россияне нанесли удары по центру Харькова и Никополю: разрушены дома, погибла женщинаВидео

21:04

Землю окутает сразу шесть магнитных бурь: даты "штормовой" опасностиВидео

20:42

На юге вражеские войска можно взять в окружение - полковник СБУВидео

20:38

Закрыть окна: Киеве и область накрыла опасная мглаВидео

20:10

Приметы на 30 августа: какие 5 вещей нельзя делать, чтобы не попасть в беду на МиронаВидео

19:51

Запуск вражеских истребителей с Беларуси: первые детали "прилетов" в районе СарнВидео

19:42

Украину ждет сильнейший снегопад и похолодание: синоптики озвучили неприятный прогноз на осеньВидео

19:36

Зеленский провел совещание с силовиками: о чем говорили в режиме "секретно"Видео

19:21

Автомат в руки и кровью смывать позор: Юрко Юрченко резко "наехал" на Ивана ДорнаВидео

18:54

Украину ждет самая холодная зима: в Нафтогазе поведали, как не замерзнуть

18:50

Ореховый Спас 2022: поздравления, открытки и картинки к светлому празднику

18:43

У оккупантов очень много потерь: ВСУ ударили по пяти "артериям" россиянВидео

18:34

Военный эксперт оценил, будут ли опасны для ВСУ новые резервы оккупантов

18:33

Россия стремительно оформляется как государство нацистского толкамнение

18:23

Виталий Портников. Путин продолжает готовиться к аннексииВидеоблоги

18:15

Выбиты стекла, повреждены дома: первые подробности вражеской атаки по ЗапорожьюВидео

Реклама
17:41

"Перемирие зависит от Путина": в Германии предупредили о затяжной войне в УкраинеВидео

17:40

Даша Астафьева побаловала фанатом лукавым снимком с Арестовичем

17:04

ВСУ нанесли мощный удар по штабу оккупантов в Новой КаховкеВидео

16:57

Меладзе вернулся в Россию и уже дал первый аншлаговый концерт

16:54

Нарастание войны в Украине: астролог сделала прогноз и назвала опасные месяцыВидео

16:45

Евросоюз откажется от соглашения об упрощенной выдаче виз россиянам – FT

16:25

"Загипнотизировали украинцы": в РФ выдали фейк о поджегшей джип топ-чиновника Генштаба женщине

16:10

Оккупанты разнесли туалет дорогущей ракетой в Херсонской области: уникальные кадрыВидео

15:57

"Очень чувственно ‒ до мурашек": Дорофеева трогательно спела хит Кузьмы Скрябина

15:43

Станет причиной несчастий: три знака зодиака, которым категорически нельзя носить бриллиантыВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Синоптик
Магнитная буряПрогноз погодыПогода на две неделиПогода на августПогода осень
Праздники
Яблочный СпасВыходные в сентябреМаковея 2022День Независимости
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
Гороскоп
Гороскоп на сегодняГороскоп на завтраГороскоп на неделюГороскоп тароГороскоп на август
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять