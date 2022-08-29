Обстрелы Запорожской АЭС оккупантами: Жданов рассказал, куда пойдет радиоактивное облако

Олег Жданов рассказал, куда может пойти радиоактивное облако с Запорожской АЭС / Фото УНИАН, скриншот

Обстрелы Запорожской атомной электростанции являются заранее просчитанными провокациями. Оккупанты обстреливают территорию АЭС с таким расчетом, чтобы пожар не возник в опасном для них месте. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.

Эксперт отметил, что действиями оккупантов на ЗАЭС руководит генерал войск радиологической, химической и бактериологической защиты Валерий Васильев, который является специалистом в плане обращения с радиологическими веществами. Он направляет обстрелы таким образом, чтобы пожар из-за разрыва снаряда не возник в опасном месте.

"Они стреляют и прячутся в безопасные места от своих же разрывов, зная точно, где они будут", — считает Жданов.

Военный эксперт подчеркнул, что в случае несанкционированного выброса, согласно прогнозу погоды на 29 августа, радиоактивное облако пойдет на Крым, Ростовскую область, Кубань и Кавказ.

Как сообщал Главред, вечером 28 августа российские оккупанты мощно обстреляли Энергодар в Запорожской области - под огонь попали третий и пятый микрорайоны города. В домах местами выбило стекла. Есть возгорание припаркованных во дворе автомобилей.

Ситуация на Запорожской АЭС

Российские оккупанты захватили Запорожскую АЭС еще пять месяцев назад. Они открыто признают, что заминировали все важные объекты на станции и будут использовать АЭС для ядерного шантажа.

14 августа в Энергоатоме сообщили, что на Запорожской атомной электростанции пришлось отключить один энергоблок из-за повреждения в результате обстрелов. На станции есть серьезная угроза утечки водорода и радиации.

Эксперт по вопросам энергетики и член Украинского ядерного общества Ольга Кошарная заявила, что если на Запорожской АЭС будет перебита последняя линия электропередач, она может перейти в режим блэкаута, а это грозит катастрофическими последствиями.

"Если теряется внешнее энергоснабжение, тогда включается резервный дизельный генератор. А если и они не работают, то начинается тяжелая авария с расплавлением активной зоны, что может привести к радиационной аварии", - сказала Кошарная.

Кошарная также считает, что Запорожская АЭС нужна РФ целой. По ее словам, Россия хочет переключить на Крым и Каховскую ГЭС, и Запорожскую АЭС. Им нужно успеть до отопительного сезона.

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