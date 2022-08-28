Пылают машины, поврежден жилой дом: Энергодар попал под мощный вражеский обстрел

Россияне обстреливают Энергодар / t.me/orlovdmytroEn

Вечером в воскресенье, 28 августа, российские оккупанты мощно обстреливают Энергодар в Запорожской области - под огонь на сей раз попали третий и пятый микрорайоны города, пишет мэр Дмитрий Орлов в Telegram.

"Предварительно известно о попадании в одну из квартир дома по Воинов- Интернационалистов! Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется", - сказано в сообщении.

В соседних домах местами выбило стекла. Есть возгорание припаркованных во дворе автомобилей.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак в ответ на обстрелы Энергодара отметил, что ядерный шантаж не должен оставаться без ответа.

"Российские террористы обстреляли Энергодар. Они провоцируют и пытаются шантажировать мир. Обстреливают Никополь, Марганец и имитируют "ответ" по Энергодару, хотя ведут огонь самостоятельно. Россия - государство-спонсор терроризма", - написал он в Telegram.

Ракетный удар по Ровенской области

Также Главред писал о том, что вечером 28 августа Украине звучала масштабная воздушная тревога - известно о запуске бомбардировщиков РФ с территории Беларуси. Появилась информация о о двух "прилетах" в Ровненской области, в районе города Сарны.

Позже глава Ровенской ОВА Виталий Коваль рассказал подробности сегодняшнего обстрела - попали в военный объект.

"В Сарнах был прилёт по объекту военной инфраструктуры. Предварительно, без жертв", - отметил местный чиновник.

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