Россияне нанесли удары по центру Харькова и Никополю: разрушены дома, погибла женщина

Враг ударил по Харькову и Никополю вечером 28 августа / УНИАН, Telegram

Вечером в воскресенье, 28 августа, россияне снова били по Харькову и Никополю на Днепропетровщине.

По информации мэра Харькова Игоря Терехова, ракеты на этот раз попали по центру города.

"Два ракетных удара по центру Харькова. Туда, куда прилетало уже неоднократно. Одно административное здание разрушено. О жертвах на данный момент информации нет", — сообщил мэр города Игорь Терихов .

Также российские военные вечером 28 августа нанесли удар по Никополю Днепропетровской области. В результате обстрела один человек погиб, пишет в Telegram глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.

Сообщается, что погибла женщина 1955 года рождения. Также, по предварительной информации, есть двое пострадавших. Кроме того, в результате обстрела полностью разрушен один жилой дом.

Ракетный удар по Ровенской области

Также Главред писал о том, что вечером 28 августа Украине звучала масштабная воздушная тревога - известно о запуске бомбардировщиков РФ с территории Беларуси. Появилась информация о о двух "прилетах" в Ровненской области, в районе города Сарны.

Позже глава Ровенской ОВА Виталий Коваль рассказал подробности сегодняшнего обстрела - попали в военный объект.

"В Сарнах был прилёт по объекту военной инфраструктуры. Предварительно, без жертв", - отметил местный чиновник.

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