Запуск вражеских истребителей с Беларуси: первые детали 'прилетов' в районе Сарн

В Ровенской области слышали два взрыва / Telegram

Вечером в воскресенье, 28 августа, в Украине звучит масштабная воздушная тревога - известно о запуске бомбардировщиков РФ с территории Беларуси. Появилась информация о о двух "прилетах" в Ровненской области, в районе города Сарны.

Также в Telegram-каналах сообщают о взрывах в Волынской области. Предварительно - работают силы ПВО.

Позже глава Ровенской ОВА Виталий Коваль рассказал подробности сегодняшнего обстрела - попали в военный объект.

"В Сарнах был прилёт по объекту военной инфраструктуры. Предварительно, без жертв", - отметил местный чиновник.

Война России против Украины

Секретарь СНБО Алексей Данилов ранее заявил, что Украина не пойдет на территориальные уступки России. Такой сценарий предусматривает перенос войны на будущее. Украина собирается восстановить свою территориальную целостность в границах на 1991 год.

Советник Офиса президента Алексей Арестович считает, что на войне РФ против Украины началась четвертая фаза. По его мнению, она продлится 2-3 месяца до зимы. Согласно прогнозу Арестовича, продвижения войск ожидать не следует – стороны будут наносить удары по позициям друг друга.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины сказали, что осень может стать решающим периодом на войне Москвы против Киева. В сентябре-октябре возможна активизация боевых действий. В ноябре интенсивность боев может снизиться. Не исключено, что весной 2023 года будет снова горячая фаза войны.

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