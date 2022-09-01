От спецназа ГРУ до летчиков-снайперов: ВСУ "покрошили" сотни элитных бойцов армии РФ

Стали известны катастрофические потери России в Украине / Фото radiosvoboda.org, УНИАН

В результате успешных действий бойцов Вооруженных сил Украины были уничтожены 900 российских элитных военных специалистов.

Речь идет об элите армии российских оккупантов - спецназовцах, морских пехотинцах и десантниках, говорится в материале BBC.

Отмечается, что достоверно установлена ликвидация 151 военнослужащего спецназа ГРУ, почти каждый четвертый из них – офицер (22%).

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Кроме того, известно о гибели 245 сотрудников Росгвардии, большая часть из них были частью подразделений особого назначения (отряды спецназа, СОБР и ОМОН), почти у каждого четвертого было офицерское звание. По меньшей мере 16 погибших – обладатели знака особого отличия, крапового берета, который является символом элиты спецназа.

Вместе с тем известно также о 20 сотрудниках ФСБ и ФСО, которые погибли в Украине, среди погибших и офицеры самых засекреченных подразделений.

Самые большие потери среди оккупантов

Наибольшие потери среди десантников РФ:

331-й гвардейский полк ВДВ из Костромы: более 80 погибших офицеров, в том числе командир полка;

в самом элитном отряде ВДВ – 45-й гвардейской бригаде спецназа – удалось установить гибель 14 военнослужащих.

Наибольшие потери среди морпехов:

810-я бригада (базирующаяся в оккупированном Крыму) - известно о гибели по меньшей мере 56 человек, в том числе двух командиров бригады.

Сообщается также о гибели 67 военных летчиков, включая штурманов и бортмехаников. Как отмечает издание, экипажи боевых самолетов и вертолетов – элита любой армии мира, а подготовка одного летчика-снайпера может занимать 15-17 лет.

Причина катастрофических потерь РФ в Украине

В материале уточняется, что общевойсковые подразделения армии РФ оказались не готовы к штурмам. Таким образом, российским отрядами спецназа, морпехам и десантникам пришлось решать задачи, которые обычно ставятся перед перед пехотой.

По мнению экспертов, на которых ссылается BBC, восполнить потерю всех этих специалистов для РФ будет проблематично.

Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов заявил о том, что у ВСУ на данный момент еще недостаточно вооружения для того, чтобы получить оперативное превосходство над российскими оккупантами.

Для того, чтобы обеспечить Украине преимущество на оперативном пространстве, нужны ракеты модели ATACMS. По мнению Жданова, их нужно не пять-десять штук, а 50-100. И этого количества ВСУ хватить наносить массированные удары.

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