Военный эксперт объяснил, почему в РФ не могут объявить даже частичную мобилизацию / https://ua.depositphotos.com/

Оглашение путинским режимом общей мобилизации в России ‒ признание поражения перед Украиной. Поэтому русские генерала не пойдут ни на такую, ни даже на частичную мобилизацию, рассказал в комментарии "24 каналу" военный эксперт Олег Жданов.

"Российское общество не готово к участию в войне, это уже демонстрировали даже опросы. Враг проводит мероприятия скрытой мобилизации и пытаются как-то пополнить ряды. Но объявить мобилизацию открыто – не могут, это будет признание поражения российской армии перед украинцами ", – объясняет Жданов.

По словам Олега Жданова, объявление мобилизации можно будет считать личным политическим поражением диктатора Путина.

"Они настолько раскрутили машину пропаганды о непобедимости российской армии, что признание ее поражения будет политической смертью для самого путина", – подытожил он.

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Напомним, ранее представитель Главного управления разведки Вадим Скибицкий говорил - у России есть 120-дневный план на войну против Украины. Последующие действия оккупантов будут зависеть от того, что происходит на фронте.

Из-за неудач оккупанты вынуждены каждые 30 дней вносить коррективы в свои действия и концентрироваться только на ряде направлений.

До того руководитель ГУР генерал Кирилл Буданов говорил, что уже с третьего месяца лета, с августа, на фронтах российско-украинской войны, скорее всего, начнутся переломные моменты.

"Украина вернется к границам 1991 года. Мы не рассматриваем никаких других сценариев. До конца года активные боевые действия снизятся практически до нуля. Мы возобновим контроль над своими территориями уже в обозримом будущем", ‒ сказал офицер.

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