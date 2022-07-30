Военный эксперт объяснил, почему в РФ не могут объявить даже частичную мобилизацию

РФ не способна провести в стране даже частичную мобилизацию. Именно поэтому оккупанты не могут добиться никаких значительных успехов в войне, говорит эксперт.
Оглашение путинским режимом общей мобилизации в России ‒ признание поражения перед Украиной. Поэтому русские генерала не пойдут ни на такую, ни даже на частичную мобилизацию, рассказал в комментарии "24 каналу" военный эксперт Олег Жданов.
"Российское общество не готово к участию в войне, это уже демонстрировали даже опросы. Враг проводит мероприятия скрытой мобилизации и пытаются как-то пополнить ряды. Но объявить мобилизацию открыто – не могут, это будет признание поражения российской армии перед украинцами ", – объясняет Жданов.
По словам Олега Жданова, объявление мобилизации можно будет считать личным политическим поражением диктатора Путина.
"Они настолько раскрутили машину пропаганды о непобедимости российской армии, что признание ее поражения будет политической смертью для самого путина", – подытожил он.
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Напомним, ранее представитель Главного управления разведки Вадим Скибицкий говорил - у России есть 120-дневный план на войну против Украины. Последующие действия оккупантов будут зависеть от того, что происходит на фронте.
Из-за неудач оккупанты вынуждены каждые 30 дней вносить коррективы в свои действия и концентрироваться только на ряде направлений.
До того руководитель ГУР генерал Кирилл Буданов говорил, что уже с третьего месяца лета, с августа, на фронтах российско-украинской войны, скорее всего, начнутся переломные моменты.
"Украина вернется к границам 1991 года. Мы не рассматриваем никаких других сценариев. До конца года активные боевые действия снизятся практически до нуля. Мы возобновим контроль над своими территориями уже в обозримом будущем", ‒ сказал офицер.
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