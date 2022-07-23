Военный эксперт пояснил, почему русские генералы не хотят масштабной мобилизации в РФ/ https://ua.depositphotos.com/

Российские генералы не решаются проводить всеобщую мобилизацию в России, ведь тогда раскроется, что военные базы в основном ими разворованы и войска не будут обеспечены. Такое мнение высказал военный эксперт и директор проекта New Geopolitics Research Network Михаил Самусь в комментарии "Эспрессо".

"В России не проводится всеобщая мобилизация и для этого есть свои причины. Я уверен, что российские генералы знают, что за 30 лет многое украдено на базах хранения, которые стояли и за Уралом, и до Урала. Поэтому они не хотят общей мобилизации россиян. Ведь должно было набрать 200-300 тысяч человек, их надо обеспечить всем необходимым: вооружение, снаряжение, ресурсы и т.д. С этим не справились", ‒ отметил он.

Самусь добавил, что российскими генералами точно овладели шапкозакидательские настроения. И потому они были уверены, что смогут воевать вовсе без проведения общей мобилизации.

"Россияне еще в 2010 году приняли доктринальные положения, в которых говорится, что российская армия переходит на так называемые соединения и части постоянной готовности. Они решили, что на постсоветском пространстве они настолько мощны, так доминируют, что могут себе позволить воевать по частям постоянной готовности без проведения общей мобилизации. Сейчас мы видим, что россияне пропустили все сроки мобилизации, чтобы подготовить хотя бы на минимальном уровне свое войско. Поэтому сейчас россияне могут прибегать к скрытым наборам в военные подразделения", ‒ подытожил он.

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Напомним, ранее представитель Главного управления разведки Вадим Скибицкий говорил - у России есть 120-дневный план на войну против Украины. Последующие действия оккупантов будут зависеть от того, что происходит на фронте.

Из-за неудач оккупанты вынуждены каждые 30 дней вносить коррективы в свои действия и концентрироваться только на ряде направлений.

До того руководитель ГУР генерал Кирилл Буданов говорил, что уже с третьего месяца лета, с августа, на фронтах российско-украинской войны, скорее всего, начнутся переломные моменты.

"Украина вернется к границам 1991 года. Мы не рассматриваем никаких других сценариев. До конца года активные боевые действия снизятся практически до нуля. Мы возобновим контроль над своими территориями уже в обозримом будущем", ‒ сказал офицер.

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