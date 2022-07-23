УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Военный эксперт пояснил, почему русские генералы не хотят масштабной мобилизации в РФ

23 июля 2022, 02:05

Как говорит военный эксперт Михаил Самусь, российскими генералами изначально сильно овладели шапкозакидательские настроения. Но сейчас все иначе.

Патроны
Военный эксперт пояснил, почему русские генералы не хотят масштабной мобилизации в РФ/ https://ua.depositphotos.com/

Российские генералы не решаются проводить всеобщую мобилизацию в России, ведь тогда раскроется, что военные базы в основном ими разворованы и войска не будут обеспечены. Такое мнение высказал военный эксперт и директор проекта New Geopolitics Research Network Михаил Самусь в комментарии "Эспрессо".

"В России не проводится всеобщая мобилизация и для этого есть свои причины. Я уверен, что российские генералы знают, что за 30 лет многое украдено на базах хранения, которые стояли и за Уралом, и до Урала. Поэтому они не хотят общей мобилизации россиян. Ведь должно было набрать 200-300 тысяч человек, их надо обеспечить всем необходимым: вооружение, снаряжение, ресурсы и т.д. С этим не справились", ‒ отметил он.

Самусь добавил, что российскими генералами точно овладели шапкозакидательские настроения. И потому они были уверены, что смогут воевать вовсе без проведения общей мобилизации.

"Россияне еще в 2010 году приняли доктринальные положения, в которых говорится, что российская армия переходит на так называемые соединения и части постоянной готовности. Они решили, что на постсоветском пространстве они настолько мощны, так доминируют, что могут себе позволить воевать по частям постоянной готовности без проведения общей мобилизации. Сейчас мы видим, что россияне пропустили все сроки мобилизации, чтобы подготовить хотя бы на минимальном уровне свое войско. Поэтому сейчас россияне могут прибегать к скрытым наборам в военные подразделения", ‒ подытожил он.

Читайте такжеКремль избегает всеобщей мобилизации и вербует на войну против Украины заключенных

Читайте такжеРФ готовится аннексировать Луганщину, обвинить Украину в "нападении" и объявить мобилизацию – Гайдай

Напомним, ранее представитель Главного управления разведки Вадим Скибицкий говорил - у России есть 120-дневный план на войну против Украины. Последующие действия оккупантов будут зависеть от того, что происходит на фронте.

Из-за неудач оккупанты вынуждены каждые 30 дней вносить коррективы в свои действия и концентрироваться только на ряде направлений.

До того руководитель ГУР генерал Кирилл Буданов говорил, что уже с третьего месяца лета, с августа, на фронтах российско-украинской войны, скорее всего, начнутся переломные моменты.

"Украина вернется к границам 1991 года. Мы не рассматриваем никаких других сценариев. До конца года активные боевые действия снизятся практически до нуля. Мы возобновим контроль над своими территориями уже в обозримом будущем", ‒ сказал офицер.

Другие новости:

Автор: Егор Бунин
мобилизация новости Ровно война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

02:51

"Любовь похожа на магию": Алан Бадоев показал похорошевшую 17-летнюю дочь

02:37

Женский гороскоп на неделю 25 -31 июля: Скорпионам – ревность, Стрельцам – удача, Козерогам – опасные соблазныВидео

02:05

Военный эксперт пояснил, почему русские генералы не хотят масштабной мобилизации в РФ

01:36

Гороскоп Таро на август 2022 для Весов, Скорпионов и Стрельцов: чего ждать в последний месяц летаВидео

00:51

Приметы на 23 июля: какие 3 вещи нужно сделать, чтобы разбогатетьВидео

Реклама
00:25

Недолго горевала: Анна Богдан в красном бикини засветила нового кавалера после разрыва с холостяком

22 июля, пятница
23:58

В Украину нагрянет похолодание и придет осень уже в августе: синоптики назвали датыВидео

23:41

"Самая большая боль, которую мне приходилось пережить": жена Романа Сасанчина потеряла ребенка

23:26

Зеленский назвал цель соглашения с РФ по "зерновому коридору"Видео

23:08

Глава военной разведки Украины прокомментировал "вероятное наступление" с БеларусиВидео

23:02

Иловайск на Херсонщине: у Зеленского раскрыли детали котла для оккупантовВидео

22:43

"Будет только хуже": Зеленский высказался о замораживании конфликта с РоссиейВидео

22:34

"Пока им не набьют лицо, они ничего не поймут": Зеленский о переговорах с РФВидео

22:17

Больше не насильник: Рики Мартин выиграл суд против своего племянника

22:04

Хромота и сопли из носа: в ГУР не исключили, что вместо Путина в Иран летал его двойникВидео

22:01

"До 200 военнослужащих в день": Зеленский раскрыл потери Украины в войне с оккупантамиВидео

21:41

Больше HIMARS и ударных дронов: Байден одобрил новый пакет военной помощи УкраинеВидео

21:38

Конец эпохи: сэр Элтон Джон уходит со сцены - раскрыта причина

21:37

"Результат всех удивит": ВСУ проводят мощную операцию на югеВидео

21:05

В Украине "урезали" выплаты военным: все подробностиВидео

Реклама
20:59

В ГУР раскрыли вероятный сценарий наступления РФ на Одессу и назвали срокиВидео

20:45

Впервые в истории: в США человеку вживили в мозг нейрочипВидео

20:36

"Горит до сих пор": в Черном море продолжают пылать обстрелянные "вышки Бойко"Видео

20:10

Польша обвинила Германию в манипуляциях с поставками оружия: все оказалось "обманными маневрами"Видео

20:10

Приметы на 24 июля: какие 3 вещи нельзя делать в день Ольги, чтобы не лишиться достаткаВидео

20:00

РФ не сможет продолжать наступление: новые успехи под вопросом - источник в ЦРУВидео

19:50

Продюсер-предатель Юрий Бардаш пожаловался на преследования и рассказал, как пешком шел до Москвы

19:47

80% хозяек делают неправильно: как варить кукурузу, чтобы она стала вкуснееВидео

19:40

Гороскоп на завтра 23 июля 2022: Близнецам – сплетни, Львам – хитрость, Козерогам – потериВидео

19:37

В Абхазии вспыхнули массовые столкновения из-за строительства нового дворца ПутинаВидео

19:34

ВСУ могут уничтожить Крымский мост одним выстрелом: помогут российские боеприпасы - ЖдановВидео

19:23

На Херсонщине оккупанты минируют дороги и берег реки: готовятся к наступлению ВСУВидео

19:17

Европол оскандалился из-за "контрабанды" оружия из Украины и сделал новое заявлениеВидео

19:12

Имеем полное право наносить свои удары по Беларусимнение

19:00

Дроны-камикадзе ВСУ у ЗАЭС "покрошили" оккупантов РФ вместе с техникойВидео

18:47

В Украине взвинтили цены на бензин: сколько стоит топливоВидео

18:45

Уничтожен отряд оккупантов, который пошел на прорыв обороны ВСУВидео

18:37

Часть российской ракеты вынесло на пляж в Болгарии: там отдыхали люди

18:12

"Тело Русланочки было кремировано": Ольга Сумская раскрыла подробности похорон Русланы Писанки

18:07

Украинского журналиста Дмитрия Гордона "арестовали" в МосквеВидео

Реклама
18:05

Российский оккупант жалуется на огромные потери армии РФ - перехват ГУРВидео

17:50

В Турции подписано соглашение о вывозе морем украинского зернаВидео

17:37

В Украину ворвется жара: синоптики назвали самый жаркий деньВидео

17:31

ВСУ уничтожили тысячи офицеров РФ: СМИ раскрыли масштабы потерь оккупантовВидео

17:30

Новолуние в июле 2022: что нужно делать, чтобы защитить дом от неприятностей

17:08

Корбан обратился к Зеленскому прямо с украинской границы: "можно решить это недоразумение?"

17:07

Молодая жена Андрея Макаревича впервые показала лицо трехмесячного сына музыканта

16:55

Мощные прилеты для оккупантов: в Херсоне и Чернобаевке прогремели новые взрывыВидео

16:51

Украине выгодно ударить по Крымскому мосту, но Запад боится ядерного удара России – СунгуровскийВидео

16:48

В ГБР заинтересовались Кириллом Шевченко: документ

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять