Оккупанты бьют по ЗАЭС перед приездом МАГАТЭ, отключился 5-й энергоблок: что происходит в Энергодаре

Войска РФ обстреливают Энергодар с пяти утра / скриншот

В преддверии визита миссии МАГАТЭ россияне прибегли к новым провокациям на ЗАЭС. Оккупанты обстреливают как жилые дома, так и территорию атомной станции.

Как сообщили в Энергоатоме, обстрелы начались утром, 1 сентября.

"Сегодня, 1 сентября 2022 года, в 4:57 в результате очередного минометного обстрела российскими оккупационными войсками площадки Запорожской АЭС сработала аварийная защита и отключился работающий 5-й энергоблок", - говорится в сообщении.

Также была повреждена линия резервного питания собственных нужд ЗАЭС-330 кВ. В переходном режиме произошло обесточивание неработающего энергоблока №2 с запуском дизель-генераторов.

Это уже второй раз за последние 10 дней преступные действия рашистов привели к отключению блока и ожесточению станции, сообщили в Энергоатоме.

Глава Запорожской ОВА Александр Старух сообщил, что Украина продолжает прилагать усилия для обеспечения безопасного доступа международной миссии МАГАТЭ в ЗАЭС.

"Россияне ведут артобстрел заранее согласованного маршрута следования миссии МАГАТЭ из Запорожья в ЗАЭС. Передовая группа ООН не может продолжить движение по соображениям безопасности. Украина продолжает прилагать усилия для обеспечения безопасного доступа международной миссии МАГАТЭ в ЗАЭС. Требуем от РФ прекратить провокации и предоставить беспрепятственный доступ МАГАТЭ к украинскому ядерному объекту", - сообщил он в Телеграмм.

Тем временем миссия МАГАТЭ после небольшой остановки отправилась из Запорожья в Энергодар, несмотря на сообщения об интенсивных обстрелах

"Зайдя так далеко, мы не останавливаемся", — прокомментировал обстрелы города глава агентства Рафаэль Гросси. По его словам, МАГАТЭ планирует продолжить миссию на объект и встретиться с его персоналом.

Ситуация на Запорожской АЭС

21 июля стало известно о том, что оккупанты разместили военную технику и взрывчатку в машинном зале энергоблока Запорожской АЭС. Все это находилось рядом с оборудованием, которое обеспечивает работу турбогенератора, а также близко к главному маслобаку. В этом баке хранится легковоспламеняющееся масло, которое используют для охлаждения паровых турбин.

5 августа, российские оккупанты дважды обстреляли Запорожскую АЭС. Снаряды из РСЗО попали в площадку возле одного из энергоблоков с ядерным реактором. Во время обстрела оккупанты применили реактивные системы залпового огня. Вследствие этого были риски утечки водорода.

9 августа украинская разведка подтвердила, что оккупанты минируют энергоатомные блоки Запорожской АЭС. К этому причастны "вагнеровцы".

Напомним, обстрелы на Запорожской АЭС координируют сотрудники "Росатома". Они всегда знают, где и когда будет обстрел, а оккупанты спокойно ходят по территории станции во время обстрелов.

29 августа стало известно о том, что оккупанты обстреляли ЗАЭС и снаряды упали между вторым и третьим реакторами. Они пробили крышу спецкорпуса, где хранится свежее топливо.

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