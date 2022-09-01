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Контрнаступление ВСУ на юге: украинская армия зачищает пригород Херсона

1 сентября 2022, 14:23

Украинские военные ведут позиционные бои и закрепляются на освобожденных территориях.

ВСУ
Боец ВСУ / Фото УНИАН

На юге подразделения Вооруженных сил Украины продолжают наносить удары для уменьшения сил и мощи врага, сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

"Наши подразделения ведут позиционные бои, закрепляются на территориях, на которых находятся. Мы продолжаем уничтожать запасы врага, держать под контролем транспортные пути, по которым они пытаются подтягивать резервы. Продолжаем уничтожать их командные пункты и места сосредоточения личного состава, техники. Все это, что касается уменьшения сил и мощи врага", - сказала она в ходе брифинга.

По словам Гуменюк, оккупантов, оказалось на правом (херсонском) берегу Днепра, достаточно для того, чтобы украинские военные их там держали и могли с ними справиться.

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В то же время она отказалась уточнять, какие населенные пункты сейчас освобождены от врага.

"Мы не провозглашаем освобожденные населенные пункты, потому что они сразу оказываются под авиационными и артиллерийскими ударами врага. Это надо всем осознавать и не спешить с такой информацией", - сказала Гуменюк, добавив, что поспешность может стать фатальной.

Она пояснила, что подразделения ВСУ сначала должны окончательно зачистить от оккупантов тот или иной населенный пункт и отойти на расстояние, с которого смогут обеспечить защиту гражданскому населению.

Напомним, украинские военные 29 августа прорвали первую линию обороны под оккупированным российскими захватчиками Херсоном. Украинские военные сообщили, что в Херсонской области оккупационные войска отошли от своих позиций, десантники страны-агрессора РФ бегут с поля боя. Защитники Украины заставили отойти от своих позиций 109 полк так называемой "ДНР".

Позже в Вооруженных силах Украины призвали к тишине на информационном фронте по распространению информации, которая касается событий на юге страны. Новостной ажиотаж может помешать контрнаступлению ВСУ, заявила Гуменюк.

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