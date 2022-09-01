Эрдоган хочет в ближайшее время устроить встречу Зеленского и Путина в Турции

Эрдоган заявил о планах устроить встречу Зеленского и Путина / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что хочет провести совместную встречу лидера Украины Владимира Зеленским и хозяина Кремля Владимира Путина. По его словам, это необходимо для разрешения кризиса, так как война России против Украины имеет последствия, которые касаются и самой Турции.

Как пишет Habertürk, Эрдоган отметил, что "Турция прилагала все усилия, чтобы не допустить войны, а затем завершить ее миром".

"Учитывая, что Россия и Украина производят более трети мирового производства зерна, отправка украинского зерна в мир через нашу страну является критически важным событием для человечества", - сказал турецкий президент.

Эрдоган добавил, что в Сочи он обсудил с Путиным войну в Украине.

"Мы ездили в Украину с участием генсека ООН для встречи с Зеленским. Наша цель – собрать Путина и Зеленского в Турции для радикального разрешения кризиса", – подчеркнул лидер Турции.

Встреча Зеленского и Эрдогана во Львове

18 августа во Львове прошли трехсторонние переговоры президентов Украины и Турции - Владимира Зеленского и Реджепа Тайипа Эрдогана, а также генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша.

Трехсторонний саммит начался после двухчасовых переговоров тет-а-тет лидеров Турции и Украины.

Позже президент Украины заявил, что в ходе беседы Украина и ООН договорились о продолжении координации в реализации зерновой инициативы.

Переговоры Зеленского и Путина

По данным турецкого офиса CNN Turk, Путин намекнул на готовность к личным переговорам с Зеленским. Об этом он якобы сообщил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану во время встречи в Сочи 5 августа.

Как сообщает агентство Bloomberg, Путин намерен лично посетить саммит "Большой двадцатки" (G20) в Индонезии, на который уже был приглашен украинский лидер. Там якобы может состояться встреча Путина и Зеленского.Саммит G20 пройдет 15-16 ноября 2022 на индонезийском острове Бали.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину Владимир Зеленский дистанционно участвует в саммитах, однако нельзя исключать его личное прибытие на осенний саммит G20, который состоится в Индонезии. Зеленский может отправиться туда, если на саммит лично прибудет российский диктатор Владимир Путин.

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