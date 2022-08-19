Путин собирается лично приехать на саммит G20 на Бали, куда приглашен Зеленский – Bloomberg

Зеленский и Путин могут встретиться на саммите G20 на Бали / Фото Reuters

Президент страны-агрессора Владимир Путин намерен лично посетить саммит "Большой двадцатки" (G20) в Индонезии, на который уже был приглашен украинский лидер Владимир Зеленский. Там якобы может состояться встреча Путина и Зеленского.

Саммит G20 пройдет 15-16 ноября 2022 на индонезийском острове Бали, сообщает агентство Bloomberg.

Отмечается, что президент Индонезии Джоко Видодо подтвердил приезд на G20 китайского лидера Си Цзиньпина, а также хозяина Кремля.

"Президент Путин тоже сказал мне, что приедет", – цитирует издание слова Видодо.

Раньше были сомнения относительно того, приедет ли кремлевский диктатор на саммит лично, или будет общаться через видеосвязь.

При это подтверждено, что приглашение принять участие в саммите "Большой двадцатки" ранее подтвердил украинский лидер Владимир Зеленский.

Напомним, по данным турецкого офиса CNN Turk, Путин намекнул на готовность к личным переговорам с Зеленским. Об этом он якобы сообщил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану во время встречи в Сочи 5 августа.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину Владимир Зеленский дистанционно участвует в саммитах, однако нельзя исключать его личное прибытие на осенний саммит G20, который состоится в Индонезии. Зеленский может отправиться туда, если на саммит лично прибудет российский диктатор Владимир Путин.

Ранее Подоляк заявлял о том, что Украине не согласится на проведение мирных переговоров с Россией на данным момент. Советник главы ОП сравнил Путина с циничным убийцей. Мирные переговоры могут состояться только после тактического поражения РФ.

Президент Владимир Зеленский 14 июня сделал заявление о том, что у него нет большого желания вести диалог с президентом РФ Владимиром Путиным. Однако если Москвы действительно будет стремиться к прекращению войны, переговоры должны состояться. Киев готов придерживаться переговорного формата, который должен включать вывод российских войск с территории Украины.

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