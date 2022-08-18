Встреча Зеленского с Эрдоганом и Гутерришем: детали переговоров

В ходе беседы Украина и ООН договорились о продолжении координации в реализации зерновой инициативы.
Сегодня, 18 августа, во Львове прошли трехсторонние переговоры президентов Украины и Турции Владимира Зеленского и Реджепа Тайипа Эрдогана, а также генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша.
Трехсторонний саммит начался после двухчасовых переговоров тет-а-тет лидеров Турции и Украины.
Как рассказал президент Украины в своем Telegram-канале, в ходе беседы Украина и ООН договорились о продолжении координации в реализации зерновой инициативы.
О чем еще говорили Зеленский и Эрдоган
- возможные направления развития соглашения о "зерновых коридорах";
- вопрос незаконной и принудительной депортации украинцев с оккупированных Россией территорий;
- освобождение из российского плена украинских военнослужащих и медиков;
- ядерный терроризм со стороны России в контексте захвата ЗАЭС.
Приезд Эрдогана во Львов
Накануне сообщали, что по информации СNN Turk, Эрдоган во время встречи с Зеленским планирует оценить аспекты турецко-украинских отношений на уровне стратегического партнерства.
В Администрации турецкого президента заявили, что по время переговоров Зеленского, Эрдогана и Гутерреша будут обсуждаться шаги, которые можно предпринять для прекращения войны в Украине дипломатическим путем, а также пути усиления деятельности созданного механизма экспорта украинского зерна на мировые рынки.
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