Встреча Зеленского с Эрдоганом и Гутерришем: детали переговоров

Зеленский, Эрдоган, Гутерриш / president.gov.ua

Сегодня, 18 августа, во Львове прошли трехсторонние переговоры президентов Украины и Турции Владимира Зеленского и Реджепа Тайипа Эрдогана, а также генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша.

Трехсторонний саммит начался после двухчасовых переговоров тет-а-тет лидеров Турции и Украины.

Как рассказал президент Украины в своем Telegram-канале, в ходе беседы Украина и ООН договорились о продолжении координации в реализации зерновой инициативы.

О чем еще говорили Зеленский и Эрдоган

возможные направления развития соглашения о "зерновых коридорах";

вопрос незаконной и принудительной депортации украинцев с оккупированных Россией территорий;

освобождение из российского плена украинских военнослужащих и медиков;

ядерный терроризм со стороны России в контексте захвата ЗАЭС.

Приезд Эрдогана во Львов

Накануне сообщали, что по информации СNN Turk, Эрдоган во время встречи с Зеленским планирует оценить аспекты турецко-украинских отношений на уровне стратегического партнерства.

В Администрации турецкого президента заявили, что по время переговоров Зеленского, Эрдогана и Гутерреша будут обсуждаться шаги, которые можно предпринять для прекращения войны в Украине дипломатическим путем, а также пути усиления деятельности созданного механизма экспорта украинского зерна на мировые рынки.

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