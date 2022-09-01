Миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС - Энергоатом

Миссию возглавляет генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
Мониторинговая миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прибыла на Запорожскую атомную электростанцию. Об этом сообщает Энергоатом.
"Миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС", – говорится в сообщении.
В состав миссии вошли 14 международных экспертов. Ее возглавляет генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
Видео дня
Российские пропагандисты опубликовали видео, на котором видно момент приезда членов миссии.
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Автор: Ангелина Подвысоцкая