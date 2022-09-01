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Миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС - Энергоатом

1 сентября 2022, 14:52

Миссию возглавляет генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

МАГАТЭ едет на ЗАЭС
Миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС / Коллаж фото УНИАН, скриншот

Мониторинговая миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прибыла на Запорожскую атомную электростанцию. Об этом сообщает Энергоатом.

"Миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС", – говорится в сообщении.

В состав миссии вошли 14 международных экспертов. Ее возглавляет генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

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пост Энергоатома
Миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС / Скриншот

Российские пропагандисты опубликовали видео, на котором видно момент приезда членов миссии.

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