Фейгин пояснил, чем опасно жителям оккупированных регионов Украины путинское "военное положение"

"Военное положение", которое диктатор Путин ввел на временно оккупированных территориях Украины, угрожает их жителям мобилизацией.
Российский оппозиционер, правозащитник Марк Фейгин в интервью Главреду рассказал, что людям, которые проживают на временно оккупированных РФ украинских землях, грозит принудительная мобилизация после введенного диктатором Путиным военного положения.
"Я думаю, что неофиты, граждане Украины, в этом плане находятся в зоне риска. Мы это видели на Донбассе, в Донецкой и Луганской областях, где мобилизация вообще никогда не останавливалась. А что касается новых территорий, то там всегда были какие-то опасения. Наберешь много людей ‒ они развернут автоматы. А так их можно просеять и по чуть-чуть куда-то добавлять на линию фронта ‒ на Донбассе и так далее. А то и вообще с севера пустить, ведь они же с территории России "поплывут". Так что, думаю, и эта цель тоже, несомненно, ставится. Но все эти цели ‒ побочные. В конечном итоге их задача если не удержать правый берег, то разрушить все, что там останется", ‒ подытожил он.
Путин ввел "военное положение"
30 сентября после проведения фейковых псевдореферендумов русский диктатор Путин объявил об аннексии оккупированных районов Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины. На якобы "церемонии" присутствовали марионетки Кремля, которых Москва объявила оккупационными "властями".
19 октября стало известно, что Путин объявил о введении военного положения на оккупированных территориях Украины.
В соответствии с изданным указом, его ввелис полуночи 20 октября в оккупированных районах четырех украинских областей – Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской.
При этом ряду силовых структур РФ российский диктатор поручил в трехдневный срок "представить предложения по мерам, применяемым на территориях, на которых введено военное положение".
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