Фейгин пояснил, чем опасно жителям оккупированных регионов Украины путинское "военное положение"

Владимир Путин и Марк Фейгин / УНИАН и https://ua.depositphotos.com

Российский оппозиционер, правозащитник Марк Фейгин в интервью Главреду рассказал, что людям, которые проживают на временно оккупированных РФ украинских землях, грозит принудительная мобилизация после введенного диктатором Путиным военного положения.

"Я думаю, что неофиты, граждане Украины, в этом плане находятся в зоне риска. Мы это видели на Донбассе, в Донецкой и Луганской областях, где мобилизация вообще никогда не останавливалась. А что касается новых территорий, то там всегда были какие-то опасения. Наберешь много людей ‒ они развернут автоматы. А так их можно просеять и по чуть-чуть куда-то добавлять на линию фронта ‒ на Донбассе и так далее. А то и вообще с севера пустить, ведь они же с территории России "поплывут". Так что, думаю, и эта цель тоже, несомненно, ставится. Но все эти цели ‒ побочные. В конечном итоге их задача если не удержать правый берег, то разрушить все, что там останется", ‒ подытожил он.

Путин ввел "военное положение"

30 сентября после проведения фейковых псевдореферендумов русский диктатор Путин объявил об аннексии оккупированных районов Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины. На якобы "церемонии" присутствовали марионетки Кремля, которых Москва объявила оккупационными "властями".

19 октября стало известно, что Путин объявил о введении военного положения на оккупированных территориях Украины.

В соответствии с изданным указом, его ввелис полуночи 20 октября в оккупированных районах четырех украинских областей – Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской.

При этом ряду силовых структур РФ российский диктатор поручил в трехдневный срок "представить предложения по мерам, применяемым на территориях, на которых введено военное положение".

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