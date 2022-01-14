"Сожжем Конституцию на Крещатике вместе с вами": в РФ грозят ввести войска в Украину

Россияне сожгут украинскую Конституцию в центре Киева на шинах, заявил Антон Красовский.
Российские пропагандисты открыто угрожают нападением РФ на Украину и убийствами мирных граждан.
РФ не позволит Украине вступить в НАТО, а ее Конституцию сожгут на Крещатике, заявил в телеэфире российский пропагандист Антон Красовский.
"Украина вписывает в Конституцию "мы стремимся в НАТО". Мы отнимем у вас вашу Конституцию", – сказал директор вещания на русском языке канала RT и показал в камеру кукиш.
Он добавил, что россияне сожгут украинскую Конституцию в центре Киева на шинах.
"И сожжем ее на Крещатике вместе с вами, на ваших же огнях, как вы любите. На шинах, на покрышках", – сказал Красовский.
Российский журналист, главный редактор Carnegie.ru Александр Баунов, который был гостем программы, возразил Красовскому.
"Тогда они побегут от тебя в НАТО", – сказал Баунов.
"Нет, они все побегут к нам, поверьте. Украинцы, welcome home!" – заявил Красовский.
Гость программы заявил, что существует большая вероятность вступления Украины и Грузии в НАТО еще во время президентства главы российского государства Владимира Путина.
В ответ на это журналист, показывая в камеру неприличный жест, заявил: "Нет. Мы введем войска в Украину, это наша земля. Хр*н вам! Вот вам, а не НАТО! Даже не мечтайте, твари".
Напомним, ранее в России пропагандисты отличились новым фейком о ситуации в Афганистане, захваченном талибами.
Кремлевский медиаресурс Russia Today насмешил Сеть нелепым враньем о беженцах из Кабула.
В частности, российские пропагандисты дорисовали афганским беженцам, прибывшим в Бельгию, автоматы и гранатометы.
Читайте еще:
- Зеленский одобрил санкционный удар по пропагандистам Шарию и Гужве
- Twitter забанил страницу одиозного российского пропагандиста Попова
- "Вакцинация - это убийство": СНБО выдвинул обвинение российским пропагандистам