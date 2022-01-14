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"Сожжем Конституцию на Крещатике вместе с вами": в РФ грозят ввести войска в Украину

14 января 2022, 08:00
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Россияне сожгут украинскую Конституцию в центре Киева на шинах, заявил Антон Красовский.

Антон Красовский / Скриншот

Российские пропагандисты открыто угрожают нападением РФ на Украину и убийствами мирных граждан.

РФ не позволит Украине вступить в НАТО, а ее Конституцию сожгут на Крещатике, заявил в телеэфире российский пропагандист Антон Красовский.

"Украина вписывает в Конституцию "мы стремимся в НАТО". Мы отнимем у вас вашу Конституцию", – сказал директор вещания на русском языке канала RT и показал в камеру кукиш.

Он добавил, что россияне сожгут украинскую Конституцию в центре Киева на шинах.

"И сожжем ее на Крещатике вместе с вами, на ваших же огнях, как вы любите. На шинах, на покрышках", – сказал Красовский.

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Российский журналист, главный редактор Carnegie.ru Александр Баунов, который был гостем программы, возразил Красовскому.

"Тогда они побегут от тебя в НАТО", – сказал Баунов.

"Нет, они все побегут к нам, поверьте. Украинцы, welcome home!" – заявил Красовский.

Гость программы заявил, что существует большая вероятность вступления Украины и Грузии в НАТО еще во время президентства главы российского государства Владимира Путина.

В ответ на это журналист, показывая в камеру неприличный жест, заявил: "Нет. Мы введем войска в Украину, это наша земля. Хр*н вам! Вот вам, а не НАТО! Даже не мечтайте, твари".

Напомним, ранее в России пропагандисты отличились новым фейком о ситуации в Афганистане, захваченном талибами.

Кремлевский медиаресурс Russia Today насмешил Сеть нелепым враньем о беженцах из Кабула.

В частности, российские пропагандисты дорисовали афганским беженцам, прибывшим в Бельгию, автоматы и гранатометы.

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