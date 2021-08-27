Пропагандисты РФ опозорились, состряпав дикий фейк о беженцах из Афганистна

Афганские беженцы в Бельгии / Reuters

В России пропагандисты отличились новым фейком о ситуации в Афганистане, захваченном талибами.

Кремлевский медиаресурс Russia Today насмешил Сеть нелепым враньем о беженцах из Кабула.

В частности, российские пропагандисты дорисовали афганским беженцам, прибывшим в Бельгию, автоматы и гранатометы.

Фоторедактуре подверглось изображение афганской семьи, которую эвакуировали на бельгийскую военную базу Мельсбрук.

Обратим внимание, что остатки совести у пропагандистов РФ все-таки проснулись, ведь мелким шрифтом они написали "Предупреждение: изображение изменено в фотошопе", однако на смартфонах это оправдание прочитать было бы невозможно.

Реклама

А в англоязычном Twitter RT этот снимок опубликовали с подписью "Некоторые террористы получают бесплатный билет из Афганистана".

Отметим, что "мастерство" соратников Соловьева и Скабеевой моментально раскусили в Сети. Пользователи подняли на смех креатив путинских прихлебателей.

Добавим, что пропагандисты РФ в конечном итоге были вынуждены убрать свой грязный фейк.

Напомним, США после 20-летнего пребывания в Афганистане приняли решение о выводе своих войск из страны. Американский военный контингент должен полностью уйти с территории афганского государства до 31 августа.

Талибан стремительно захватил власть в Афганистане. 15 августа боевики группировки заявили о контроле над Кабулом. Президент страны вынужден был спасаться бегством.

Представитель Талибана Мухаммед Найим сделал заявление о том, что многолетний военный конфликт в Афганистане окончен.

Помощник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан 16 августа сказал, что Байден принял правильное решение по Афганистану. В стране так и не удалось построить сильную армию, которая могла бы дать отпор противнику.