Теракты в Афганистане: число жертв взрывов выросло

26 августа в Кабуле прогремели шесть взрывов / Фото Reuters

Число жертв взрывов, прогремевших в четверг, 26 августа, возле аэропорта Кабула в Афганистане, выросло – погибли 103 человека.

Как сообщает Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников, погибли как минимум 90 афганцев и 13 американских военнослужащих.

Ранее сообщалось, что в результате терактов погибли 12 военных США и 15 получили ранения. Погибли в том числе и дети, 158 человек ранены, большинство из них – тяжело.

Ответственность за атаку на аэропорт Кабула взяла на себя террористическая организация "Исламское государство" (ИГИЛ), сообщает Интерфакс-Украина. Причастность "ИГИЛ" к атаке подтвердили в военных ведомствах США и Великобритании.

Тем временем группировка "Талибан", которая захватила власть в Афганистане и освободила из афганских тюрем боевиков "ИГИЛ" и "Аль-Каиды", осудила теракт.

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"Те, кто там создал этот беспорядок, несут ответственность за сегодняшнюю атаку и подобные инциденты", - заявил представитель талибов Вардак Альханафи.

Он добавил, что "вандалы могут вскоре использовать толпу для ненависти".

Теракты в Афганистане – о чем ранее писал Главред:

26 августа в Кабуле прогремели взрывы.

Первый взрыв совершил террорист-смертник у главного входа в аэропорт Кабула, где толпились люди, несмотря на предупреждения местных властей и иностранных государств.

Второй взрыв произошёл рядом с отелем "Baron" возле аэропорта, где, по данным СМИ, собирались иностранцы, в том числе граждане Британии и США.

Позднее в Кабуле прогремело еще несколько взрывов, СМИ писали всего о шести взрывах в Кабуле.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на теракт возле аэропорта Кабула. Он выразил соболезнования народам США и Афганистана, семьям всех погибших.

Как известно, США после 20-летнего пребывания в Афганистане приняли решение о выводе своих войск из страны. Американский военный контингент должен полностью уйти с территории афганского государства до 31 августа.

Талибан стремительно захватил власть в Афганистане. 15 августа боевики группировки заявили о контроле над Кабулом. Президент страны вынужден был спасаться бегством.

Представитель Талибана Мухаммед Найим сделал заявление о том, что многолетний военный конфликт в Афганистане окончен.