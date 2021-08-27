Теракты в Афганистане: число жертв взрывов выросло

Ответственность за атаку на аэропорт Кабула взяла на себя террористическая организация "ИГИЛ". "Талибан", который захватил власть в Афганистане, осудил теракт.
Число жертв взрывов, прогремевших в четверг, 26 августа, возле аэропорта Кабула в Афганистане, выросло – погибли 103 человека.
Как сообщает Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников, погибли как минимум 90 афганцев и 13 американских военнослужащих.
Ранее сообщалось, что в результате терактов погибли 12 военных США и 15 получили ранения. Погибли в том числе и дети, 158 человек ранены, большинство из них – тяжело.
Ответственность за атаку на аэропорт Кабула взяла на себя террористическая организация "Исламское государство" (ИГИЛ), сообщает Интерфакс-Украина. Причастность "ИГИЛ" к атаке подтвердили в военных ведомствах США и Великобритании.
Тем временем группировка "Талибан", которая захватила власть в Афганистане и освободила из афганских тюрем боевиков "ИГИЛ" и "Аль-Каиды", осудила теракт.
"Те, кто там создал этот беспорядок, несут ответственность за сегодняшнюю атаку и подобные инциденты", - заявил представитель талибов Вардак Альханафи.
Он добавил, что "вандалы могут вскоре использовать толпу для ненависти".
Теракты в Афганистане – о чем ранее писал Главред:
26 августа в Кабуле прогремели взрывы.
Первый взрыв совершил террорист-смертник у главного входа в аэропорт Кабула, где толпились люди, несмотря на предупреждения местных властей и иностранных государств.
Второй взрыв произошёл рядом с отелем "Baron" возле аэропорта, где, по данным СМИ, собирались иностранцы, в том числе граждане Британии и США.
Позднее в Кабуле прогремело еще несколько взрывов, СМИ писали всего о шести взрывах в Кабуле.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на теракт возле аэропорта Кабула. Он выразил соболезнования народам США и Афганистана, семьям всех погибших.
Как известно, США после 20-летнего пребывания в Афганистане приняли решение о выводе своих войск из страны. Американский военный контингент должен полностью уйти с территории афганского государства до 31 августа.
Талибан стремительно захватил власть в Афганистане. 15 августа боевики группировки заявили о контроле над Кабулом. Президент страны вынужден был спасаться бегством.
Представитель Талибана Мухаммед Найим сделал заявление о том, что многолетний военный конфликт в Афганистане окончен.