В столице Афганистана прогремели новые взрывы - СМИ

В Кабуле прогремели новые взрывы / Скрин

Сегодня вечером в столице Афганистана Кабуле прогремели очередные взрывы. По предварительной информации один из них был рядом с аэропортом, сообщает TRT.

По информации другого СМИ CGTN новый взрыв произошел неподалеку от аэропорта.

По данным Al Arabia взрывов было несколько и они произошли на окраине Кабула.

Точных данных о жертвах и пострадавших нет, но по данным The Wall Street Journal известно уже о 60 погибших.

В свою очередь телеканал Fox News со ссылкой на источники в Пентагоне сообщает, что число погибших военнослужащих США выросло до 10. По другим данным, погибли 13 военных и 20 ранены.

По данным афганских СМИ, в результате взрыва в аэропорту Кабула погибли 43 человека, 130 получили ранения.