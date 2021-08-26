В столице Афганистана прогремели новые взрывы - СМИ

Точных данных о жертвах и пострадавших нет, но по данным The Wall Street Journal известно уже о 60 погибших.
Сегодня вечером в столице Афганистана Кабуле прогремели очередные взрывы. По предварительной информации один из них был рядом с аэропортом, сообщает TRT.
По информации другого СМИ CGTN новый взрыв произошел неподалеку от аэропорта.
По данным Al Arabia взрывов было несколько и они произошли на окраине Кабула.
Точных данных о жертвах и пострадавших нет, но по данным The Wall Street Journal известно уже о 60 погибших.
В свою очередь телеканал Fox News со ссылкой на источники в Пентагоне сообщает, что число погибших военнослужащих США выросло до 10. По другим данным, погибли 13 военных и 20 ранены.
По данным афганских СМИ, в результате взрыва в аэропорту Кабула погибли 43 человека, 130 получили ранения.
Автор: Екатерина Трохимчук