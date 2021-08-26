Атака смертника: в Кабуле прогремели два мощных взрыва

В Кабуле произошло два взрыва / Соцсети

Жуткая трагедия произошла в столице Афганистана Кабуле в четверг, 26 августа. У ворот международного аэропорта имени Хамида Карзая произошел мощный взрыв.

Данную информацию подтвердил Пентагон. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби в Twitter.

"Мы можем подтвердить взрыв снаружи аэропорта Кабула. На данный момент нет ясной информации о пострадавших. Мы предоставим дополнительные сведения, когда сможем", - написал он в Twitter.

Также о случившемся доложили президенту США Джо Байдену.

СМИ пишут, что причиной трагедии стала атака смертника.

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Более того, спустя малое количество времени в самом крупном городе страны прогремел еще один взрыв. СМИ пишут, что трагедия случилась возле отеля Baron, где останавливаются англичане. Известно о 50 раненых американцах и афганцах. Также медиа сообщают, что при первом взрыве погибло порядка десяти человек.

Между тем, распространяется информация, что талибы предупредили НАТО о террористической угрозе в аэропорту Кабула.

Трагедия в Афганистане

США после 20-летнего пребывания в Афганистане приняли решение о выводе своих войск из страны. Американский военный контингент должен полностью уйти с территории афганского государства до 31 августа.

Талибан стремительно захватил власть в Афганистане. 15 августа боевики группировки заявили о контроле над Кабулом. Президент страны вынужден был спасаться бегством.

Представитель Талибана Мухаммед Найим сделал заявление о том, что многолетний военный конфликт в Афганистане окончен.

Помощник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан 16 августа сказал, что Байден принял правильное решение по Афганистану. В стране так и не удалось построить сильную армию, которая могла бы дать отпор противнику.

Бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус видит опасность в выводе войск США из Афганистана. Он полагает, что ситуация приведет к катастрофе для американского государства и его союзников.