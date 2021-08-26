Зеленский отреагировал на жуткие теракты в Афганистане

Президент отреагировал на теракты в Кабуле / Reuters

Глава государства Владимир Зеленский отреагировал на сегодняшний теракт возле аэропорта Кабула. Президент призвал стороны конфликта в Афганистане отреагировать на этот инцидент.

"Ужасный теракт в Кабуле. Глубокие соболезнования народам США и Афганистана, семьям всех погибших. Выздоровление раненым. Терроризм должен быть осужден всеми сторонами в Афганистане. Совместно с партнерами должны активнее работать для эвакуации тех, кто нуждается в помощи", - подчеркнул президент Украины в своем заявлении в Twitter.

Трагедия в Афганистане

США после 20-летнего пребывания в Афганистане приняли решение о выводе своих войск из страны. Американский военный контингент должен полностью уйти с территории афганского государства до 31 августа.

Талибан стремительно захватил власть в Афганистане. 15 августа боевики группировки заявили о контроле над Кабулом. Президент страны вынужден был спасаться бегством.

Представитель Талибана Мухаммед Найим сделал заявление о том, что многолетний военный конфликт в Афганистане окончен.

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Помощник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан 16 августа сказал, что Байден принял правильное решение по Афганистану. В стране так и не удалось построить сильную армию, которая могла бы дать отпор противнику.

Бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус видит опасность в выводе войск США из Афганистана. Он полагает, что ситуация приведет к катастрофе для американского государства и его союзников.

Сегодня вечером в столице Афганистана Кабуле прогремели взрывы. По предварительной информации один из них был рядом с аэропортом.