"Бомбить Киев мы не будем никогда, там Лавра": пропагандистка Симоньян запуталась во лжи

Симоньян лицемерно озвучила новую кремлевскую методичку - мол, начиная с марта, Россия воюет не с Киевом, а со странами Запада.
Топовая российская пропагандистка Маргарита Симоньян выдала очередной отборный бред, который явно предназначен для жителей страны-агрессора. В этот раз на российском телевидении она заявила, что русские "Киев не будут бомбить никогда".
"Никакой Киев мы не будем бомбить никогда. Там наши святыни, в том числе Киева-Печерская Лавра", − сказала Симоньян.
Но на этом пропагандистка не остановилась. И лицемерно начала озвучивать новую кремлевскую методичку- мол, начиная с марта, Россия воюет не с Киевом, а со странами Запада.
"Зачем нам бросать ядерную бомбу на Киев, если мы с ним не воюем?", − с наигранным энтузиазмом говорила Симоньян.
И далее пропагандистка решила погрозить, собственно, западным странам. Мол, в Вашингтоне, Берлине и Лондоне нет "российских святынь". И потому эти столицы якобы можно бомбить.
Напомним, ранее сообщалось о том, что Маргарита Симоньян озвучивала свои циничные фантазии - мол, мечтает о "денацифицированном" Киеве.
До того ее подчиненный, известный российский пропагандист Антон Красовский, публично в эфире российского телевидения призвал убивать украинских детей. Он без ноток шутки в голосе сказал, что украинских детей нужно либо топить, либо сжигать.
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