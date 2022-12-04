"Бомбить Киев мы не будем никогда, там Лавра": пропагандистка Симоньян запуталась во лжи

Пропагандистка Симоньян запуталась во лжи насчет бомбардировок Киева/ скриншот из видео, УНИАН

Топовая российская пропагандистка Маргарита Симоньян выдала очередной отборный бред, который явно предназначен для жителей страны-агрессора. В этот раз на российском телевидении она заявила, что русские "Киев не будут бомбить никогда".

"Никакой Киев мы не будем бомбить никогда. Там наши святыни, в том числе Киева-Печерская Лавра", − сказала Симоньян.

Но на этом пропагандистка не остановилась. И лицемерно начала озвучивать новую кремлевскую методичку- мол, начиная с марта, Россия воюет не с Киевом, а со странами Запада.

"Зачем нам бросать ядерную бомбу на Киев, если мы с ним не воюем?", − с наигранным энтузиазмом говорила Симоньян.

И далее пропагандистка решила погрозить, собственно, западным странам. Мол, в Вашингтоне, Берлине и Лондоне нет "российских святынь". И потому эти столицы якобы можно бомбить.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Маргарита Симоньян озвучивала свои циничные фантазии - мол, мечтает о "денацифицированном" Киеве.

До того ее подчиненный, известный российский пропагандист Антон Красовский, публично в эфире российского телевидения призвал убивать украинских детей. Он без ноток шутки в голосе сказал, что украинских детей нужно либо топить, либо сжигать.

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