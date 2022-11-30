"Неприлично огромная страна, надо бы ее подсократить": Симоньян назвала истинные цели войны РФ

Маргарита Симоньян назвала истинные цели войны РФ в Украине / скриншот

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян в прямом эфире с присущей ей наглостью заявила, что РФ стремится "сократить территорию" Украины, потому что она якобы слишком большая.

Свое неадекватное заявление Симоньян озвучила в эфире пропагандистского шоу на российском ТВ, а отрывок опубликовал в Telegram украинский журналист Денис Казанский.

"Украина – совсем немаленькая страна. По европейским меркам, так огромная. а по меркам какого-то там Лихтеншейтна, так неприлично огромная. Надо бы ее подсократить. Чем мы успешно и занимаемся", – с ухмылкой выдала пропагандистка.

Казанский, комментируя слова Симоньян, отметил, что оккупанты открыто называют истинные цели вторжения в Украину – захват территории.

"Ни о какой денацификации уже не вспоминают. С самого начала это была просто преступная захватническая война. Раньше в Кремле это скрывали, теперь честно признают", – написал журналист.

Как сообщал Главред, ранее Симоньян озвучила циничные фантазии о "денацифицированном" Киеве.

Кроме того, известный российский пропагандист Антон Красовский публично в эфире российского телевидения призвал убивать украинских детей. Он без ноток шутки в голосе сказал, что украинских детей нужно либо топить, либо сжигать.

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