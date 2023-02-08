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Наступление на Донбассе и отвлекающий удар на севере или юге: полковник ВСУ назвал сценарий России

8 февраля 2023, 13:34
На фронте сложная ситуация – российские оккупанты атакуют Бахмут и намерены окружить город, сказал полковник Службы безопасности Украины Роман Костенко.
ВСУ, войска РФ
Войска РФ могут ударить на севере и юге, чтобы отвлечь ВСУ - полковник Костенко / Коллаж 59 ОМПБр Якова Гандзюка, Минобороны РФ

Оккупационные войска России начнут свое наступление на Донбассе, однако могут нанести отвлекающий удар на севере или юге. У оккупантов много ресурсов и военной техники, боерипасов у них больше, чем у ВСУ. С конца февраля враг будет готовиться и ждать подходящей погоды. Об этом заявил народный депутат, полковник СБУ Роман Костенко.

В эфире Радио Свобода он рассказал о том, что российские оккупанты, у которых много сил и средств, а боеприпасов больше, чем у украинских войск, новое наступление, вероятно, начнут на Донбассе.

Однако, как полагает военный, может быть нанесен и отвлекающий удар на севере и юге, чтобы попытаться запутать ВСУ и растянуть войска.

По словам нардепа, начиная с конца февраля оккупанты будут готовиться к атакам и ждать подходящей погоды.

"Покажет весенняя кампания, начиная с конца февраля, они будут готовиться и ждать погоды. Россия может сделать наступательную операцию по нескольким направлениям для того, чтобы украинские военные не поняли, где будет основной удар", - объяснил ситуацию Костенко.

Также Роман Костенко подчеркнул, что сегодня на фронте сложная обстановка – оккупанты по-прежнему атакуют Бахмут и намерены окружить город.

Угроза наступления России

Министр обороны Алексей Резников ранее заявил, что агрессор РФ во время нового планируемого наступления на Украину собирается применить другую тактику. Оккупанты намерены действовать в рамках так называемого ползучего наступления и будут атаковать на двух направлениях – на востоке и юге. По мнению Резникова, враг уже не попытается захватить всю Украину.

Секретарь СНБО Алексей Данилов полагает, что оккупанты России готовятся пойти в атаку к 24 февраля на определенном направлении. Директор РФ Путин поставил захватчикам задачу взять все районы Донецкой и Луганской областей.

Бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес полагает, что Россия не сможет добиться значительных успехов во время своего нового наступления. По мнению Ходжеса, россияне по-прежнему испытывают проблемы с логистикой и подготовкой военных. Даже с группировкой, насчитывающей 200-300 тысяч войск, враг не сможет добиться успеха.

Война России против Украины:

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