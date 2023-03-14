Си Цзиньпин едет к Путину "договариваться о прекращении войны": аналитик назвал цель лидера Китая

Глава КНР хочет, чтобы война в Украине завершилась быстрее. Но ему все равно, за чей счет это будет сделано – Украины или России.

Си Цзиньпин едет к Путину "договариваться о прекращении войны", отмечает аналитик/ Главред, ua.depositphotos.com, сайт Кремля

Руководитель Китая Си Цзиньпин собирается на следующей неделе поехать в Москву на встречу с российским диктатором Владимиром Путиным. Во время этой встречи китайский лидер хочет обсудить с главой Кремля условия прекращения войны против Украины.

Китаю выгодно, чтобы война прекратилась как можно скорее, при этом сам исход войны их не особо волнует. Такое мнение высказал политический аналитик Александр Кочетков в интервью Главреду.

"Китай – удивительно прагматичная страна. Он хочет, чтобы война в Европе прекратилась как можно скорее. Ему абсолютно наплевать, за чей счет это будет сделано, Украины или России, для него и то, и другое хорошо. Но Китаю нужно продолжать экономические связи, потому что Европа – это огромный платежеспособный рынок для Китая. А учитывая проблемы Китая с США, он не может потерять Европу как рынок. Поэтому он хочет, чтобы война прекратилась", – отмечает политический аналитик.

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При этом визит Си Цзиньпина в Москву не означает присоединения к так называемой "оси зла", считает Кочетков. Просто лидер Китая хочет напрямую обсудить с Путиным условия прекращения войны в Украине и узнать, на что готов диктатор РФ и готов ли уступить.

"Мы помним, что Китай предложил "видение" прекращения войны. А вот если Си Цзиньпин согласует конкретные вещи по прекращению боевых действий, тогда он сам выступит с планом, который будет содержать в себе конкретные вещи. А такие вещи соглашаются именно с глазу на глаз. То есть идет речь о том, каким образом можно прекратить войну, на что готов пойти Путин, готов ли он уступить", – отмечает аналитик.

По его словам, Китай не имеет возможности выдвигать нереальные планы, ведь в таком случае он будет терять имидж влиятельной суперстраны. А чтобы сделать такой "мирный план" реальным, он хочет согласовать его с российским диктатором Путиным.

"Но здесь речь не идет о союзничестве", – считает Кочетков.

Визит Си Цзиньпина в Москву

В конце февраля изданная The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщало, что китайский лидер Си Цзиньпин готовится к поездке в Россию в ближайшие месяцы. Во время этого визита он, в частности, хочет дать толчок мирным переговорам Украины и страны-агрессора РФ относительно войны.

13 марта издание Reuters со ссылкой на источники сообщило, что глава КНР Си Цзиньпин планирует на следующей неделе посетить Россию и провести встречу с российским диктатором Владимиром Путиным. Как пишет издание, планы визита появились на фоне предложения Китая выступить посредником в достижении мира в Украине, что было встречено скептически на Западе, учитывая дипломатическую поддержку России со стороны Китая.

Также в СМИ сообщили, что накануне визита главы КНР китайская сторона пытается прозондировать, на какие уступки готов диктатор РФ в конфликте с Украиной. При этом российские элиты надеются, что Китай просто не даст России проиграть, а как будет выглядеть "выигрыш" или "ничья" уже неважно.

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