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Китай хочет говорить о финале войны с Зеленским, его не волнуют планы Путина - Кочетков

Анастасия Заремба

журналист

14 марта 2023, 09:00
КНР нужно выторговать Тайвань для себя, и его совершенно не интересует Россия и ее геополитические стремления.
Александр Кочетков
Украине нужно мощное контрнаступление, после него соглашение Китая и РФ не будет иметь значения - Александр Кочетков / Главред

Владимир Путин, чье бессмысленное полномасштабное вторжение в Украину за год заставило Россию попрошайничать и собирать военные ресурсы по всему миру, пытается всячески приобщить к сотрудничеству своих "коллег"-диктаторов.

Кроме того, что путинские прихвостни летали в Китай, Иран, теперь их инициативу перехватил белорусский диктатор Александр Лукашенко. Из-за этого создается впечатление, что сейчас вырисовывается новая "ось зла", в которой объединяются диктаторские режимы. Тем более, что параллельно с этим переизбранный лидер Китая Си Цзиньпин планирует отправиться в Москву на личную встречу с Путиным, после чего пообщаться с Зеленским.

В интервью Главреду политический аналитик Александр Кочетков рассказал, почему Лукашенко решил искать поддержки в Китае и Иране, почему Китай может уговорить Путина сдаться, видит ли Си Цзиньпин в Путине реального союзника и чего ждать Украине, если мировые диктаторы объединятся.

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Белорусский диктатор Александр Лукашенко прибыл в Иран, где встретился с президентом страны. Какова цель поездки Лукашенко - он выполняет роль посыльного от Путина или имеет свои причины?

Он, конечно, почтальон от Путина, но при этом имеет и собственную цель. Потому что он ищет для себя позицию, в которой он будет необходимым, чтобы, соответственно, сохраниться независимо от того, что будет происходить с Россией. Он ищет "крышу" в виде Китая. Мол, с Китаем все считаются, потому что он экономически мощный, поэтому Лукашенко хочет, чтобы тот навел крышу над Беларусью, особенно понимая последствия всех пертурбаций, которые будут происходить в РФ (потому что это будет напрямую влиять и на позицию Лукашенко).

Его функция - попытаться выстроить сообщество, определенный экономически-военный союз между Россией, Ираном и Беларусью, где последняя будет посредником. Иран, например, не слишком хочет отправлять вооружение и определенные составляющие для производства оружия непосредственно России, но он это делает, и эти пути поставок хорошо видят разведки. А вот Беларусь формально не в состоянии войны, потому что хоть и участвует в агрессии России против Украины, но не участвует в военных действиях. Поэтому ей самолетами могут что-то доставить из Ирана, а дальше она уже будет передавать это непосредственно России.

Сам Китай тоже не хочет напрямую этим заниматься, он будто над схваткой. Поэтому Лукашенко, который в отличие от Путина не боится встречаться с людьми, выполняет функцию модератора-посредника. Но, в первую очередь, он руководствуется собственными интересами, и при первой же возможности предаст Путина, если будет уверен в том, что имеет "крышу" Китая.

Правильно ли я понимаю, что Лукашенко таким образом ищет повода, чтобы открыто не участвовать в войне и быть больше переговорщиком?

Да. Если Беларусь вступит в войну, тогда он не сможет выполнять этих функций. Китай тоже будет недоволен, потому что в Беларуси много китайских инвестиций. Фактически, Китай планировал использовать Беларусь как определенный финансовый хаб. С учетом этого, Китай не хочет непосредственного участия Беларуси в войне в Украине. На это и ссылается Лукашенко, потому что знает, что вступление Беларуси в войну – это конец его бесконечного правления.

Если говорить о Лукашенко-посреднике, то он выступает посредником именно между РФ, Китаем и Ираном или его могут привлечь и как посредника с Западом?

Запад не хочет иметь с ним ничего общего. Лукашенко выполняет задачу от Китая как-то сформировать сообщество из России, Ирана и Беларуси, а дальше получать указания от китайского лидера и пересказывать их Ирану и России.

По данным Reuters, глава Китая Си Цзиньпин собирается в Москву на следующей неделе. Означает ли этот визит присоединение Китая, по исторической аналогии, к так называемой оси зла?

Никоим образом не свидетельствует. Китай - удивительно прагматичная страна. Он хочет, чтобы война в Европе прекратилась как можно скорее. Ему абсолютно наплевать, за чей счет это будет сделано, Украины или России, для него и то, и другое хорошо. Но Китаю нужно продолжать экономические связи, потому что Европа - это огромный платежеспособный рынок для Китая. А учитывая проблемы Китая с США, он не может потерять Европу как рынок. Поэтому он хочет, чтобы война прекратилась.

Визит Си Цзиньпина в Москву – это ни в коем случае не присоединение. Он хочет провести прямую встречу с Путиным относительно условий прекращения войны. Мы помним, что Китай предложил "видение" прекращения войны. А вот если Си Цзиньпин согласует конкретные вещи по прекращению боевых действий, тогда он сам выступит с планом, который будет содержать в себе конкретные вещи. А такие вещи согласовываются именно с глазу на глаз. То есть идет речь о том, каким образом можно прекратить войну, на что готов пойти Путин, готов ли он уступить. У Китая нет возможностей, чтобы выдвигать нереальные планы, потому что тогда он будет терять имидж влиятельной сверхдержавы. Именно для того, чтобы такой "мирный план" был реальным, он хочет согласовать его с Путиным. Но здесь не идет речи о союзничестве.

То есть ни о каком биполярном мире речь не идет?

Китай строит биполярный мир, но два полюса в его понимании – Соединенные Штаты и Китай. Все остальные страны, так или иначе, их подчиненные. И Россия здесь не партнер, и даже не младший партнер. Это - инструмент, не более того.

Также известно, что Си Цзиньпин планирует говорить и с Зеленским. О чем может идти речь?

Как я уже сказал, Си Цзиньпин планирует обсудить с Путиным определенную формулу мирных переговоров. Если этого не согласовать с Зеленским, то тогда он публично заявит, что это неприемлемо. В таком случае Си Цзиньпин будет выглядеть, откровенно говоря, некрасиво. А сверхдержава, которой является Китай, не может себе этого позволить. Поэтому Си Цзиньпин будет вынужден говорить с обеими сторонами. То же самое в свое время делал и президент Турции Эрдоган, и африканский лидер Гвинеи-Бисау Эмбало. Так что это совершенно закономерно.

Стоит ли в таком случае рассчитывать на возможный приезд Си Цзиньпина в Украину?

Это будет только видеоразговор. Возможно, в будущем состоится визит Зеленского в Китай, но сам Си Цзиньпин вряд ли сюда приедет.

За счет чего будет держаться такой биполярный мир? Потому что это страны даже с разными религиозными конфессиями. Что у них может быть общего?

Китай действует за счет экономических мощностей. Он готов финансировать, кредитовать, предоставлять технологии или определенное вооружение. За счет этой мягкой силы он продвигает свои интересы в Африке, Азии, Европе, в постсоветских странах. Что касается биполярного мира, то если Китай договорится с Россией, то он выдвинет свой мирный план, который, скорее всего, не будет воспринят. И тогда он начнет мягкий шантаж США – мол, если вы не соглашаетесь на наше предложение и продолжаете поддерживать Тайвань военной техникой, то почему мы не можем поддержать, например, Россию?

Китаю нужно выторговать Тайвань для себя, и его совершенно не интересует Россия и ее геополитические устремления.

Если Китай будет шантажировать США, чего нам ждать в этом случае?

Нам надо проводить эффективное контрнаступление, наносить агрессору сокрушительное поражение, которое не смогут замолчать и извратить даже российские пропагандисты. И тогда в РФ начнутся определенные деструктивные процессы. Выход Украины к Азовскому морю, освобождение Мелитополя, Бердянска, возможно Луганска - это наша задача. После этого договоренности Китая с Россией уже не будут иметь значения. То есть нам нужно не считаться с происходящим, а делать свое.

А насколько Запад активно нам будет помогать, в частности вооружениями, необходимыми для контрнаступления, если Китай прибегнет к шантажу?

Запад будет готов нам помогать еще более активно. Ситуация такова, что Соединенные Штаты уже выбрали определенную стратегию и будут продолжать ее. Действия Китая на нее практически не повлияют, но они могут повлиять на мирные переговоры, которые состоятся после нашего контрнаступления. Тогда Китай может давить на Россию, потому что у него все просто – он готов поддерживать победителя, а не того, кто потерпел поражение. Поэтому если ситуация в России будет безнадежной, то Китай будет осторожным, но на стороне Украины, потому что тогда он будет предлагать завершить боевые действия за счет России.

война в Украине Александр Лукашенко Си Цзиньпин Владимир Путин Александр Кочетков
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