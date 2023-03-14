Уродуют и заставляют танцевать голыми: пленный оккупант рассказал об унижениях командиров РФ

Виталий Трофимов пожаловался, что пьяный командир после застолья без причины изувечил ему лицо.

Российские военнопленные / Генштаб ВСУ

Российские офицеры издеваются над своими подчиненными и наносят им телесные повреждения.

Такое признание сделал пленный гранатометчик 143 мотострелкового полка РФ Виталий Трофимов. Видео опубликовано в Сети.

По его словам, издевательства командиров РФ над своими солдатами уже стало практикой. Он пожаловался, что пьяный командир после застолья без причины изувечил ему лицо.

видео дня

Кроме того, пленный оккупант рассказал, что мобилизованным не выдают форму и бронежилеты, а также им не хватает оружия.

"Они (командиры, - ред.) постоянно загоняют людей в те места, где ничего не продумано, ничего не спланировано - это во-первых. Во-вторых, снимают нас на видео, унижают, обещают эти видео отправить в каналы какие-то, если мы не будем слушать их... Голыми заставляли плясать", — добавил Трофимов.

Напомним, ранее заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками РФ, генерал-лейтенант, герой России Александр Матовников появился на обнаженном видео, которое выложили в сети.

Соответствующий видеоролик обнародовал один из российских Telegram-каналов. На видео путинский генерал танцует на камеру без нижнего белья.

Читайте еще: