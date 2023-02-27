Снял видео для любовницы: путинский генерал обнажился на камеру и станцевал стриптиз

Видеоролик, где командующий оперативной группы российских оккупантов в Беларуси танцует голый на камеру под музыку, появился в сети.

Путинский генерал обнажился на камеру и станцевал стриптиз/ Telegram, скрин

Заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками РФ, генерал-лейтенант, герой России Александр Матовников появился на обнаженном видео, которое выложили в сети.

Соответствующий видеоролик обнародовал один из российских Telegram-каналов. На видео путинский генерал танцует на камеру без нижнего белья.

Как утверждают авторы публикации в сети, именно этот генерал является командующим оперативной группы российских оккупантов в Беларуси. Однако топ-оккупант времени не теряет, и, находясь в РБ, любит ходить по ресторанам и ищет все новых женщин. Наличие дома жены его не останавливает.

видео дня

Отмечается, якобы это видео захватчик мог снять для своей очередной любовницы.

Известно, что генерал Матовников женат уже второй раз. У него есть дети от первого и второго браков.

Звание "героя России" оккупант получил за террор в Сирии.

скрин

Ранее сообщалось, что на фронте в Украине был ликвидирован оккупант, который оказался тезкой российского диктатора Путина. 33-летний Виталий Путин был родом из Красноярского края РФ, куда вернуться живым ему уже было не суждено.

Напомним, украинские военные ликвидировали на Донбассе российского оккупанта, участвовавшего в съемках новогоднего поздравления диктатора РФ Владимира Путина. 26-летний старший лейтенант Юрий Шнайдер за месяц до гибели также получил орден из рук главы Кремля, чему был очень рад.

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