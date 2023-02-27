УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Снял видео для любовницы: путинский генерал обнажился на камеру и станцевал стриптиз

27 февраля 2023, 19:14
Видеоролик, где командующий оперативной группы российских оккупантов в Беларуси танцует голый на камеру под музыку, появился в сети.
Российский генерал Александр Матовников
Путинский генерал обнажился на камеру и станцевал стриптиз/ Telegram, скрин

Заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками РФ, генерал-лейтенант, герой России Александр Матовников появился на обнаженном видео, которое выложили в сети.

Соответствующий видеоролик обнародовал один из российских Telegram-каналов. На видео путинский генерал танцует на камеру без нижнего белья.

Как утверждают авторы публикации в сети, именно этот генерал является командующим оперативной группы российских оккупантов в Беларуси. Однако топ-оккупант времени не теряет, и, находясь в РБ, любит ходить по ресторанам и ищет все новых женщин. Наличие дома жены его не останавливает.

видео дня

Отмечается, якобы это видео захватчик мог снять для своей очередной любовницы.

Известно, что генерал Матовников женат уже второй раз. У него есть дети от первого и второго браков.

Звание "героя России" оккупант получил за террор в Сирии.

Российский генерал Матовников
скрин

Ранее сообщалось, что на фронте в Украине был ликвидирован оккупант, который оказался тезкой российского диктатора Путина. 33-летний Виталий Путин был родом из Красноярского края РФ, куда вернуться живым ему уже было не суждено.

Напомним, украинские военные ликвидировали на Донбассе российского оккупанта, участвовавшего в съемках новогоднего поздравления диктатора РФ Владимира Путина. 26-летний старший лейтенант Юрий Шнайдер за месяц до гибели также получил орден из рук главы Кремля, чему был очень рад.

Читайте также:

новости России российские военные российские войска
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

19:37

Мороз будет крепким: синоптики рассказали о новой погоде в марте

19:28

"Холодное, уродливое чувство": Шон Пенн рассказал о встрече с Путиным в компании МихалковаВидео

19:20

Как выглядит российская победа - уже не знает никто, даже Путинмнение

19:14

Снял видео для любовницы: путинский генерал обнажился на камеру и станцевал стриптизВидео

19:00

Что на вилке у монарха: странные кулинарные запреты британской королевской семьи

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

18:58

Угроза поставок Китаем оружия России: Буданов сделал заявлениеВидео

18:49

Жестоко издевались над мирными людьми: в Украине задержали главарей оккупантской пыточной в Херсоне

18:45

Самолет РФ в Мачулищах взорвала белорусская оппозиция: деталиВидео

18:22

Какие имена притягивают счастье: обо всем расскажут особенные буквы

Реклама
18:20

Можно ли пить чай с вином: удивительные сведения о необычной смеси напитков

18:00

Видео новости компании

17:58

Зачем хозяйки кладут лавровый лист в крупу: мало кто знает об этом секрете

17:41

РФ собрала сотни единиц ударной авиации и меняет тактику обстрелов: есть риск атаки с воздуха – ГУРВидео

17:41

Путин скоро потеряет президентское кресло: его могут убить "свои" люди - журналистВидео

17:15

В Украине может произойти сильное землетрясение магнитудой 7 баллов: сейсмолог назвал городВидео

17:06

Можно ли вырастить лавровое дерево дома: приправа выращенная своими руками

16:32

Что нельзя делать в последний день зимы: приметы на 28 февраляВидео

16:24

Ответный удар Украины и НАТО: в ВСУ оценили сценарий высадки войск РФ в ПриднестровьеВидео

16:12

"Диктатор не наестся одним куском": после поражения Путин развяжет новую войну – журналистВидео

16:10

Знаки зодиака которые любят только себя: их эгоизм поражаетВидео

Реклама
15:58

Полезные, вкусные и быстрые 3 салата на Великий пост 2023: рецепты, от которых остановиться нельзяВидео

15:58

Астролог назвал города Украины, жителям которых нужно опасаться обстрелов в ближайшие дниВидео

15:47

Гороскоп на завтра 28 февраля 2023: Овнам – деньги, а Девам – чужие проблемы

15:39

У Путина испугались и разразились обвинением в адрес Украины и Запада из-за ПриднестровьяВидео

15:37

Известную модель убили и расчленили с холодящей душу жестокостью

15:28

Механизированная бригада ВСУ получила еще два авто от Favbet Foundation

15:21

Садизм, пытки и убийства гражданских: армия РФ показывает "звериный оскал" — журналист

14:52

Журналист спрогнозизировал, будет ли выход ВСУ на границы 91-го означать окончания войныВидео

14:51

Путин не выведет войска из Украины: Наки назвал причинуВидео

14:45

F-16 могут передать в решающий момент: США обещают Украине оружие для победы

14:33

Как убрать морщины под глазами в домашних условиях: дешевые народные средстваВидео

14:28

"Украина имеет право на военный сценарий": в Молдове объяснили ситуацию с ПриднестровьемВидео

14:10

Звезда сериала "Сваты" Анна Кошмал впервые показала свою настоящую маму

14:06

В 50 выглядят на 30 и живут до 100 лет: в чем секрет молодости китайцев

13:48

"Я люблю тебя, пока слышны взрывы": Милла Йовович тронула стихом о войне в УкраинеВидео

13:47

Бунт иркутских мобилизованных: оккупантов бросают на штурм как расходный материал

13:23

Мать шестерых детей возненавидели в Сети за то, как она кормит своих детей: она ответилаВидео

13:21

Что ждет Украину после победы над Россией: Майкл Наки сделал прогнозВидео

13:17

Что любит картофель при посадке: урожай будет некуда детьВидео

13:13

Не смогли помочь: Джамале в Польше вызвали скоруюВидео

Реклама
13:10

Молдова может стать следующей жертвой РФ: Путин хочет сухопутный коридор в Приднестровье - CNNВидео

12:50

"Сразу визжат": в ОП "умыли" Медведева, пригрозившего уничтожить "мир без РФ"

12:22

"Сегодня мы с Украиной": Лайма Вайкуле взбесила россиян отказом врать зрителюВидео

12:19

Орхидеи цветут как бешеные: рецепт "живой" воды для растений из простого средства из аптечкиВидео

12:18

У Путина отреагировали на "мирный план китайских друзей" по войне против УкраиныВидео

12:02

Как быть продуктивным весь день: советы, которые помогут прокачать эффективностьВидео

11:58

Российский блогер назвал главную ошибку Запада перед вторжением РФ в УкраинуВидео

11:55

"Меня увели из семьи": Киркоров сделал сенсационное признание о браке с Пугачевой

11:39

Лорак простила всех и заговорила о любви к своему йога-инструкторуВидео

11:38

"Не отличает агрессора от жертвы": Боррель разнес "мирный план" Китая по УкраинеВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на неделюГороскоп на завтраГороскоп таро на неделю
Персоны
Марк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий Ким
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Синоптик
Прогноз погодыПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять