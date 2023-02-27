Снял видео для любовницы: путинский генерал обнажился на камеру и станцевал стриптиз

Заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками РФ, генерал-лейтенант, герой России Александр Матовников появился на обнаженном видео, которое выложили в сети.
Соответствующий видеоролик обнародовал один из российских Telegram-каналов. На видео путинский генерал танцует на камеру без нижнего белья.
Как утверждают авторы публикации в сети, именно этот генерал является командующим оперативной группы российских оккупантов в Беларуси. Однако топ-оккупант времени не теряет, и, находясь в РБ, любит ходить по ресторанам и ищет все новых женщин. Наличие дома жены его не останавливает.
Отмечается, якобы это видео захватчик мог снять для своей очередной любовницы.
Известно, что генерал Матовников женат уже второй раз. У него есть дети от первого и второго браков.
Звание "героя России" оккупант получил за террор в Сирии.
Ранее сообщалось, что на фронте в Украине был ликвидирован оккупант, который оказался тезкой российского диктатора Путина. 33-летний Виталий Путин был родом из Красноярского края РФ, куда вернуться живым ему уже было не суждено.
Напомним, украинские военные ликвидировали на Донбассе российского оккупанта, участвовавшего в съемках новогоднего поздравления диктатора РФ Владимира Путина. 26-летний старший лейтенант Юрий Шнайдер за месяц до гибели также получил орден из рук главы Кремля, чему был очень рад.
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