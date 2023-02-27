Жестоко издевались над мирными людьми: в Украине задержали главарей оккупантской пыточной в Херсоне

Украинские правоохранители задержали 4 коллаборантов и предателей, которые принимали участие в пытках херсонцев.

В Украине задержали коллаборантов, пытавших мирных людей в Херсоне / коллаж фото СБУ

После освобождения Херсона от российских оккупантов было обнаружено страшную пыточную, где россияне вместе с предателями и коллаборантами издевались над мирными людьми. Украинские правоохранители разоблачили 4 преступников и задержали главу русской пыточной. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Правоохранители также задержали экс-заместителя начальника местной исправительной колонии. Он добровольно перешел на сторону врага, когда оккупанты зашли в город. Он даже вошел в руководящий состав оккупантского "управления службы исполнения наказаний в Херсонской области".

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"Находясь на "должности" он организовывал незаконное содержание похищенных украинцев в камерах российской тюрьмы. В пыточных к потерпевшим применяли психологическое давление, пытки и угрозы убийства. Таким образом захватчики пытались выполнить указание Кремля по подавлению движения сопротивления в регионе", - говорится в сообщении.

Также были задержаны:

глава "отдела коммунально-бытового, интендантского и хозяйственного обеспечения" бывшей российской тюрьмы (отвечал за продовольственное обеспечение администрации оккупационного органа);

сотрудник "отдела охраны колонии" (ранее работал в Херсонском СИЗО);

коллаборант, участвовавший в карательных рейдах против местных жителей.

Всех их подозревают в "Государственной измене, содеянной в условиях военного положения, а также в "Коллаборационной деятельности". Трем злоумышленникам сообщили о подозрении.

Напомним, в Херсонской области российские оккупанты ворвались в дом местного жителя. Они искали оружие и документы на жилье. Оккупанты пытали мужчину утюгом, стреляли прямо над его головой, а затем жестоко повесили. Родным мужчину пришлось закапывать тело во дворе, потому что оккупанты не позволили хоронить на кладбище.

В Скадовске оккупанты публично повесили местную медсестру за то, что она сказала "Скадовск - это Украина". Женщину повесили возле здания суда. Ее мужа пытали, у него была сломана рука и были следы избиения.

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