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Избивали, чтобы не мог выступать за Украину: в Херсоне оккупанты пытали призера Олимпиады

23 ноября 2022, 11:09

Украинского олимпийского призера по гребле пытали в подвале российские военнослужащие металлической трубой.

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Оккупанты жестоко пытали украинских спортсменов в Херсоне / Ukrrowing.com.ua, Reuters

В захваченном Херсоне российские оккупанты жестко пытали украинского призера Олимпиады по академической гребле.

Об этом рассказал Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, выступая на Генеральной Ассамблее ENNHRI. Текст его выступления публикует Тelegra.ph.

"Украинского олимпийского чемпиона по гребле пытали в подвале российские военнослужащие металлической трубой. Они неделями избивали его и ломали кости для того, чтобы он больше не мог выступать за Украину с нашим сине-желтым флагом", — рассказал омбудсмен о зверствах оккупантов РФ.

Он также поделился подробностями о пытках, которые ему рассказал украинский спортсмен.

"Самое страшное, что он мне рассказал – это то, что прекратить пытки было невозможно. Пытали не потому, что хотели узнать информацию, а потому, что не могли простить херсонцам их украинскую несокрушимость", — добавил Лубинец.

Что известно о призерах Олимпиады

Обратим внимание, что украинская команда стала призером Олимпийских игр 2004 года в Афинах. Тогда украинская четверка в составе Сергея Гриня, Сергея Белоущенко, Олега Лыкова, Леонида Шапошникова завоевала бронзовую награду.

гребцы
Украинские гребцы - призеры Олимпиады 2004 / Ukrrowing.com.ua

Освобождение Херсонщины

Напомним, Вооруженные силы Украины 11 ноября вошли в Херсон. В городе появились украинские флаги. Местные жители с радостью встречают ВСУ. В Оперативном командовании Юг сказали, что армии Украины в городе предстоит еще много работы.

В ГУР Минобороны Украины сказали, что Херсон возвращается под контроль Киева.

10 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что уже освобождены десятки населенных пунктов на юге Украины.

С начала октября украинские войска на Херсонском направлении продвинулись на 36,5 км, сообщил ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

Общая площадь отвоеванной территории достигает 1381 кв. км.

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