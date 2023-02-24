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"Это уже что-то": Украина может поработать над "мирным планом" Китая - Зеленский

24 февраля 2023, 18:49
В то же время президент обеспокоенный тем, что Китай может начать предоставлять России оружие.
Зеленский, Китай
Зеленский готов поработать над "мирным планом" Китая / Коллаж фото скриншот из видео, ua.depositphotos.com

В день годовщины полномасштабного вторжения Китай предложил свой "мирный план" с идеями по урегулированию кровавой войны, которую развязал Путин. Этот план не является идеальным и требует доработок. Однако Украина готова над ним поработать. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, которую он проводит в годовщину полномасштабного вторжения РФ.

Президент считает хорошим знаком то, что Китай заговорил об Украине. В то же время Зеленский не может согласиться с некоторыми тезисами Китая.

"Там (в китайских пунктах, - ред.) есть уважение к территориальной целостности, там не указано в какой стране. Но нарушена территориальная целостность нашего государства. Но поднят вопрос о ядерной безопасности - это совпадает с интересами нашего государства. Есть мысли, с которыми я не согласен, и весь мир с ними не соглашается. Но, тем не менее, это уже что-то", - сказал Зеленский.

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Он также отметил, что сейчас Украина должна использовать любые возможности, чтобы изолировать Россию.

"Я считаю, что правильно думать, что там уже есть мнения, так или иначе совпадающие с уважением к международному праву, территориальной целостности и каким-то вещам безопасности. Я считаю, что мы должны в нормальном смысле это использовать, и пусть - в том пункте поработать с Китаем. Почему бы и нет? Наша задача собрать всех, чтобы изолировать одного", - добавил Зеленский.

Также президент выразил беспокойство насчет того, что Китай может предоставить России оружие. Ведь некоторые действия Китая могут привести к началу третьей мировой войны.

"Мирный план" Китая: что известно

Напомним, в день годовщины российского вторжения в Украину Китай предложил свой так называемый "мирный план" с идеями по урегулированию войны России против Украины. Документ называется "Позиция Китая по политическому урегулированию кризиса в Украине". Обнародованный документ состоит из 12 пунктов.

При этом "мирный план" Китая не содержит пункта о выводе войск РФ из Украины. Вместе с тем в нем призывается уважать территориальную целостность всех стран.

Отметим, что по данным Wall Street Journal, администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность обнародования разведывательных данных, которые, по ее мнению, свидетельствуют о том, что Китай взвешивает, поставлять ли России оружие для войны против Украины.

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