"Это уже что-то": Украина может поработать над "мирным планом" Китая - Зеленский

В то же время президент обеспокоенный тем, что Китай может начать предоставлять России оружие.

Зеленский готов поработать над "мирным планом" Китая / Коллаж фото скриншот из видео, ua.depositphotos.com

В день годовщины полномасштабного вторжения Китай предложил свой "мирный план" с идеями по урегулированию кровавой войны, которую развязал Путин. Этот план не является идеальным и требует доработок. Однако Украина готова над ним поработать. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, которую он проводит в годовщину полномасштабного вторжения РФ.

Президент считает хорошим знаком то, что Китай заговорил об Украине. В то же время Зеленский не может согласиться с некоторыми тезисами Китая.

"Там (в китайских пунктах, - ред.) есть уважение к территориальной целостности, там не указано в какой стране. Но нарушена территориальная целостность нашего государства. Но поднят вопрос о ядерной безопасности - это совпадает с интересами нашего государства. Есть мысли, с которыми я не согласен, и весь мир с ними не соглашается. Но, тем не менее, это уже что-то", - сказал Зеленский.

видео дня

Он также отметил, что сейчас Украина должна использовать любые возможности, чтобы изолировать Россию.

"Я считаю, что правильно думать, что там уже есть мнения, так или иначе совпадающие с уважением к международному праву, территориальной целостности и каким-то вещам безопасности. Я считаю, что мы должны в нормальном смысле это использовать, и пусть - в том пункте поработать с Китаем. Почему бы и нет? Наша задача собрать всех, чтобы изолировать одного", - добавил Зеленский.

Также президент выразил беспокойство насчет того, что Китай может предоставить России оружие. Ведь некоторые действия Китая могут привести к началу третьей мировой войны.

"Мирный план" Китая: что известно

Напомним, в день годовщины российского вторжения в Украину Китай предложил свой так называемый "мирный план" с идеями по урегулированию войны России против Украины. Документ называется "Позиция Китая по политическому урегулированию кризиса в Украине". Обнародованный документ состоит из 12 пунктов.

При этом "мирный план" Китая не содержит пункта о выводе войск РФ из Украины. Вместе с тем в нем призывается уважать территориальную целостность всех стран.

Отметим, что по данным Wall Street Journal, администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность обнародования разведывательных данных, которые, по ее мнению, свидетельствуют о том, что Китай взвешивает, поставлять ли России оружие для войны против Украины.

Другие новости: