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Пытали горячим утюгом и повесили: всплыли зверские преступления оккупантов в Херсонской области

16 сентября 2022, 17:29

Мужчину похитили с его рабочего места, надели мешок на голову и вывезли в неизвестном направлении.

Херсонская область
Херсонская область / Нацполиция

В оккупированных городах и селах на юге регулярно исчезают люди. Как сообщают в полиции Херсонской области, из временно оккупированной Херсонской области поступает информация о пытках местных жителей российскими военными и представителями силовых структур РФ.

Так, российские военнослужащие пришли в квартиру 72-летнего мужчины, искали оружие и документы на жилье, пытали горячим утюгом и стреляли над ухом хозяина, затем его забрали в неизвестном направлении.

В пригороде Херсона военные РФ забрали местного жителя. Мужчину похитили с его рабочего места, надели мешок на голову и вывезли в неизвестном направлении.

После деоккупации населенных пунктов появляются все новые факты военных преступлений российской армии.

В одном из сел Бериславского района представители военных формирований РФ совершили умышленное убийство местного жителя, его повесили в собственном дворе.

Оккупанты не дали родным похоронить мужчину, его похоронили во дворе дома.

Полицией открыты уголовные производства по ст. 438 (Нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Армия Украины освободила Изюм

Командир батальона Свобода Петр Кузик 10 сентября сделал заявление о том, что войска России бегут с оккупированного Изюма в связи с контрнаступлением ВСУ в Харьковской области. Другой боец украинской армии, Тарас Березовец, говорил, что военные приблизились к установлению контроля над городом.

Вечером того же дня Отдельная воздушно-десантная Сичеславская бригада опубликовала видео, как силы обороны Украины зашли в Изюм. На въезде сразу соорудили украинский блокпост. В городе появилась государственная символика.

11 сентября бойцы батальона "Карпатська Січ" подняли флаг Украины над городом Изюм. Позже официальной сообщили, что город освобожден Вооруженными силами Украины.

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