Как ВСУ удалось стремительно вернуть оккупированные территории: генерал Маломуж дал ответ

Маломуж / Посольство США в Украине, Главред

Украинским военным удалось достичь успеха на Харьковском направлении благодаря качественным изменениям в вооружении и технике. Такое мнение выразил бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал Армии Украины Николай Маломуж в интервью Главреду.

"Во время контрнаступления на Харьковщине использовалось новейшее вооружение: HIMARS, ракетные комплексы М-270, противоракетные системы, которые мы получили от британцев, американцев, норвежцев, зенитно-ракетные комплексы, полученные от немцев, новые гаубицы. Все это оружие на порядок лучше, чем то, что есть у россиян. А главное – это оружие может обесценить огневые средства противника. Например, Ураганы и Грады бьют на 30-40 км, а HIMARS и М-270 – на 80 км. Это позволяет нам уничтожать не только склады, штабы, российские ракетные и огневые комплексы, которые донимали нас, но и обесценивать врага на многих направлениях", - говорит Маломуж.

По его словам, от наших союзников мы получили действительно новейшее вооружение, технику, в частности, бронетанковую, танки, БТРы – это мощная армия, которая может осуществлять под прикрытием наших ракетных возможностей и противовоздушных систем контрнаступательные операции.

"Вот качественный состав и решил судьбу наступательной операции на харьковском направлении. Мы не допустили вал огня со стороны России, смогли его нейтрализовать. А принцип внезапности сыграл доминирующую роль в освобождении большого количества населенных пунктов", - добавил Маломуж.

Операция ВСУ по освобождению Харьковской области

Силы обороны Украины 10 сентября зашли в Купянск и установили там флаг Украины. Украинская армия взяла под контроль часть города.

Купянск был ключевым городом для войск России на Харьковщине – через него шло все снабжение группировки оккупантов в области.

В разведке Великобритании заявили, что освобождение Купянска станет серьезным ударом для России.

Проблема для оккупантов также в том, что там располагались пути логистики снабжения российской оккупационной группировки на Донбассе.

Депутат Купянского городского совета Вадим Крохмаль 11 сентября заявлял, что Купянск еще полностью не освобожден.

Дело в том, что Купянск разделен рекой Оскол на две часть. На правой уже ВСУ, а на левом берегу оккупанты. Украинские войска зачищают город.

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