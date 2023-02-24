УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

"Мы заинтересованы в этом": Зеленский о переговорах с РФ

24 февраля 2023, 19:37
Российские элиты под давлением санкций могут сменить власть в РФ. С Путиным Украина не сядет за стол переговоров.
Владимир Зеленский, флаг Украины, флаг России
Зеленский прокомментировал вероятность переговоров / Коллаж фото Офис президента, фото ua.depositphotos.com

Российский диктатор Владимир Путин не делает шагов, которые указывали бы на то, что он действительно хочет прекратить войну против Украины и достичь настоящего мира. В такой ситуации Украина не будет садиться с "директором РФ" за стол переговоров, потому что политика Путина - это рашизм. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, которую он проводит в годовщину полномасштабного вторжения РФ.

Он акцентировал на том, что с нынешней Россией нельзя договариваться после тех преступлений, которые "вторая армия мира" поступила в Украине.

"Все увидели, как они (российские оккупанты – ред.) убивают, пытают, говорят о ядерные удары, захватывают атомную станцию, убивают гражданское население иранскими дронами. После такой картины мира, как вы считаете, мы, украинцы, можем сесть за стол переговоров с этим всем? Я даже не знаю что "это"... У нас это называют "рашизм", – сказал Зеленский.

видео дня

Вместе с тем Зеленский заявил, что благодаря санкциям, которые были наложены Западом, российская элита утратила свое имущество и бизнесы и осталась только с тем, что есть в РФ. Это может серьезно повлиять и сменить власть в России.

Только после этого можно задуматься о вероятных переговорах с РФ.

"Они сами разберутся. Больше давления, больше санкций, больше изоляции на Россию и их элита будет думать, что им такое сделать в государстве, чтобы с их новой политикой кто-то хотел сесть за стол (переговоров - Главред). Мы заинтересованы в этом", - сказал Владимир Зеленский.

Переговоры Украины и России

В январе 2023 года российская сторона вновь заговорила о проведении переговоров с Украиной. Представители страны-агрессора хотят "прямых переговоров без участия посредников".

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что хозяин Кремля Владимир Путин не может быть субъектом переговоров с миром, поскольку у него больше нет политических перспектив в своем же государстве. Шанс для российского государства сохраниться – перезагрузка элит.

Президент Владимир Зеленский ранее четко заявлял, что Украина не верит каким-либо заявлениям России о "переговорах". Поэтому Киев будет продолжать проводить военную операцию для освобождения своих территорий, которые захватили вражеские войска.

Другие новости:

война в Украине Владимир Зеленский вторжение России мирные переговоры с Россией
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

20:11

Для чего нам нужны родинки и почему опасно их сдирать

19:37

"Мы заинтересованы в этом": Зеленский о переговорах с РФВидео

19:30

Пять европейских стран могут дать Украине самолеты F16: Зеленский проговорилсяВидео

19:16

Зеленский озвучил России условия дипломатической точки в войне

19:02

Почему мирные инициативы Китая являются доказательством наших успеховмнение

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

19:00

"Весенне-летний период будет очень сложным": в ГУР дали неутешительный прогноз по войне в УкраинеВидео

18:49

"Это уже что-то": Украина может поработать над "мирным планом" Китая - ЗеленскийВидео

18:30

Как отделить желток от белка: 4 невероятно простых способаВидео

18:11

Война в Украине может закончиться победой уже в этом году - ЗеленскийВидео

Реклама
17:59

Польша передаст Украине 60 модернизированных танков Т-72 в ближайшие дни - МоравецкийВидео

17:59

Пюре будет воздушным и нежным: когда можно солить картофельВидео

17:48

У больной раком Заворотнюк отбирают имущество в России

17:34

"Украина точно победит РФ, возможно, в этом году": основные заявления Зеленского на пресс-конференцииВидео

17:12

"РФ никогда не победит Украину": Байден в годовщину вторжения сказал, почему Путин проиграет войнуВидео

17:05

16 копеек за пол литра: почему в СССР молоко продавалось в причудливых треугольных пакетахВидео

17:00

Украденная гуманитарка гниет на складах в Киеве актуально

16:45

Боррель пожалел россиян и назвал их "великим народом": Данилов резко отреагировалВидео

16:37

"Стряпайте котлет": в РФ жестко указали, где место путинского "повара" ПригожинаВидео

16:12

"Остановка войны – смерть для Путина": Жданов объяснил, какая опасность скоро ждет диктатора РФВидео

16:08

Дуа Липа в прозрачном наряде сверкнула бельем на модном показе

Реклама
16:05

Почему нельзя мочить Манту: зачем нас в детстве пугали врачиВидео

16:04

Испытывает адские боли: тяжело больной российский актер отказался лечиться в "поганой Америке"

15:57

Есть разрушения и пропал свет: в Курской области прогремели мощные взрывыВидео

15:55

Как восстановить цвет белым носкам - самые дешевые способы

15:53

Как приготовить густой и ароматный гороховый суп за 5 минут: секреты от опытных хозяекВидео

15:40

Ликвидация Путина: экс-замминистра ВОТ раскрыл вероятный сценарийВидео

15:36

"Изуродовала своим вытьем": предательница Анна Асти спела "Чорнобривці" в день, когда РФ напала на УкрануВидео

15:24

Приказ Путина захватить Донбасс до 31 марта обречен на провал - ЖдановВидео

15:23

"Мама, не плачь, я вернусь": Барских до слез растрогал фанатов песней-посланием в годовщину войныВидео

14:51

Уже в Украине: Польша подтвердила передачу первых танков Leopard 2Видео

14:34

Гороскоп на завтра 25 февраля 2023: Рыбам – вдохновение, Скорпионам - легкостьВидео

14:33

Пэрис Хилтон впервые показала лицо новорожденного сына

14:16

"Продолжение оккупации": в ОП объяснили, в чем подвох "мирного плана" КНР по Украине

14:11

Газманов нелепо оправдался за свой позор перед стадионом в ЛужникахВидео

14:06

Олег Жданов. Главный провал РФ за год войныВидеоблоги

14:06

73-летняя Пугачева выгуляла Галкина и 10-сантиметровые каблуки в ИзраилеВидео

14:04

"Достали из шкафа лекала Первой мировой": Жданов рассказал о тактике РФ на войне в УкраинеВидео

13:45

Жданов о новом наступлении РФ: это все, на что сегодня способна российская армияВидео

13:40

Как отучить кошку воровать еду со стола: 4 рабочих способаВидео

13:27

Запад поставил Путина вне закона: эксперт назвал главный провал РФ за год войныВидео

Реклама
13:20

"Украину не победить": Лобода показалась в национальном брутальном образе и спела на украинском языкеВидео

13:09

"Жертв будет много": Тука не исключил ядерного удара РФ по Украине, назвав города-целиВидео

13:03

Путин потерпел поражение, он должен прекратить войну - Шольц

12:55

Украинцы за границей: как не потерять заработанных денег новости компании

12:39

Россия тайком хочет купить у Китая партию дронов-камикадзе - Der Spiegel

12:31

Гороскоп Таро на март 2023: Овнам - ожидание, Тельцам - решение проблем, Близнецам - вдохновениеВидео

12:18

Медведеву мерещатся угрозы для РФ: размечтался отодвинуть границы "до Польши"

12:12

Украина вернется к границам 1991 года летом, в РФ это осознают: Жданов – об итогах года войныЭксклюзив

12:02

Столтенберг пригласил Зеленского на саммит НАТО в июлеВидео

11:53

"Влажная" мечта Путина: экстрасенс Каин спрогнозировал, будет ли новая мировая война

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Переговоры Украина РоссияКогда закончится война
Мода и красота
Красивый маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять