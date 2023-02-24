"Мы заинтересованы в этом": Зеленский о переговорах с РФ

Российские элиты под давлением санкций могут сменить власть в РФ. С Путиным Украина не сядет за стол переговоров.

Зеленский прокомментировал вероятность переговоров / Коллаж фото Офис президента, фото ua.depositphotos.com

Российский диктатор Владимир Путин не делает шагов, которые указывали бы на то, что он действительно хочет прекратить войну против Украины и достичь настоящего мира. В такой ситуации Украина не будет садиться с "директором РФ" за стол переговоров, потому что политика Путина - это рашизм. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, которую он проводит в годовщину полномасштабного вторжения РФ.

Он акцентировал на том, что с нынешней Россией нельзя договариваться после тех преступлений, которые "вторая армия мира" поступила в Украине.

"Все увидели, как они (российские оккупанты – ред.) убивают, пытают, говорят о ядерные удары, захватывают атомную станцию, убивают гражданское население иранскими дронами. После такой картины мира, как вы считаете, мы, украинцы, можем сесть за стол переговоров с этим всем? Я даже не знаю что "это"... У нас это называют "рашизм", – сказал Зеленский.

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Вместе с тем Зеленский заявил, что благодаря санкциям, которые были наложены Западом, российская элита утратила свое имущество и бизнесы и осталась только с тем, что есть в РФ. Это может серьезно повлиять и сменить власть в России.

Только после этого можно задуматься о вероятных переговорах с РФ.

"Они сами разберутся. Больше давления, больше санкций, больше изоляции на Россию и их элита будет думать, что им такое сделать в государстве, чтобы с их новой политикой кто-то хотел сесть за стол (переговоров - Главред). Мы заинтересованы в этом", - сказал Владимир Зеленский.

Переговоры Украины и России

В январе 2023 года российская сторона вновь заговорила о проведении переговоров с Украиной. Представители страны-агрессора хотят "прямых переговоров без участия посредников".

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что хозяин Кремля Владимир Путин не может быть субъектом переговоров с миром, поскольку у него больше нет политических перспектив в своем же государстве. Шанс для российского государства сохраниться – перезагрузка элит.

Президент Владимир Зеленский ранее четко заявлял, что Украина не верит каким-либо заявлениям России о "переговорах". Поэтому Киев будет продолжать проводить военную операцию для освобождения своих территорий, которые захватили вражеские войска.

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