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Уже в Украине: Польша подтвердила передачу первых танков Leopard 2

24 февраля 2023, 14:51
В Украину прибыли первые немецкие танки Leopard 2 из 14 имеющихся в распоряжении польской армии.
Уже в Украине: Польша подтвердила передачу первых танков Leopard 2
В Украину прибыли первые танки Leopard 2 / bundeswehr.de

Первые немецкие танки Leopard 2 уже прибыли в Украину. Их передала Польша. Об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак, сообщает RMF FM.

В Украину прибыли первые из 14 танков, которые есть в распоряжении армии Польши. Ожидается, что во время визита в Киев об этом официально сообщит премьер-министр Матеуш Моравецкий.

Известно, что последние несколько недель на польском полигоне в Свентошуве учились украинские экипажи.

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Передачу танков подтвердил также президент Польши Анджей Дуда, сообщает tvn24.pl.

"Это первые танки, которые прибудут в Украину с этой коалиционной танковой помощи, инициатором которой мы были с самого начала", - сказал Дуда.

Украина получит танки Leopard от Запада

Напомним, министр обороны США Ллойд Остин во время заседания в формате Рамштайн 14 февраля заявил, что танки Leopard немецкого производства согласились передать Украине восемь стран – Германия, Польша, Канада, Португалия, Испания, Норвегия, Дания и Нидерланды.

Также сообщалось, что в правительстве Финляндии пока не приняли решение о передаче немецких боевых танков Leopard для армии Украины. Там колеблются из-за того, что имеют общую границу со страной-агрессором РФ. Об этом рассказала глава финского правительства Санна Марин.

Ранее, в начале февраля, правительство Германии одобрило предоставление Украине 178 боевых современных танков Leopard 1. Первая партия такой военной помощи должна прибыть в нашу страну летом этого года, другая часть – в 2024 году. В то же время немецкое правительство одобрило еще одно решение для Украины. Как сообщает пресс-служба правительства ФРГ, теперь официально разрешен экспорт боевых танков Leopard 1 A5 Украине от других стран.

Другие новости:

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