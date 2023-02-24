Уже в Украине: Польша подтвердила передачу первых танков Leopard 2

Первые немецкие танки Leopard 2 уже прибыли в Украину. Их передала Польша. Об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак, сообщает RMF FM.
В Украину прибыли первые из 14 танков, которые есть в распоряжении армии Польши. Ожидается, что во время визита в Киев об этом официально сообщит премьер-министр Матеуш Моравецкий.
Известно, что последние несколько недель на польском полигоне в Свентошуве учились украинские экипажи.
Передачу танков подтвердил также президент Польши Анджей Дуда, сообщает tvn24.pl.
"Это первые танки, которые прибудут в Украину с этой коалиционной танковой помощи, инициатором которой мы были с самого начала", - сказал Дуда.
Украина получит танки Leopard от Запада
Напомним, министр обороны США Ллойд Остин во время заседания в формате Рамштайн 14 февраля заявил, что танки Leopard немецкого производства согласились передать Украине восемь стран – Германия, Польша, Канада, Португалия, Испания, Норвегия, Дания и Нидерланды.
Также сообщалось, что в правительстве Финляндии пока не приняли решение о передаче немецких боевых танков Leopard для армии Украины. Там колеблются из-за того, что имеют общую границу со страной-агрессором РФ. Об этом рассказала глава финского правительства Санна Марин.
Ранее, в начале февраля, правительство Германии одобрило предоставление Украине 178 боевых современных танков Leopard 1. Первая партия такой военной помощи должна прибыть в нашу страну летом этого года, другая часть – в 2024 году. В то же время немецкое правительство одобрило еще одно решение для Украины. Как сообщает пресс-служба правительства ФРГ, теперь официально разрешен экспорт боевых танков Leopard 1 A5 Украине от других стран.
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